Grande Fratello 16: svelati i 4 finalisti (ma ne manca ancora uno!)

Mancano solo sei giorni alla finale del Grande Fratello 16 eppure non conosciamo ancora l’elenco definitivo dei finalisti del reality show condotto da Barbara D’Urso… o per lo meno, conosciamo i nomi di tutti i finalisti tranne di uno solo. Per quale motivo? Perché proprio nel corso della semifinale del 3 giugno 2019, sui titoli di coda è stato aperto l’ennesimo televoto che sancirà chi sarà il quinto finalista solo il prossimo lunedì.

Andiamo a scoprire quali sono i nomi dei finalisti già certi e fra quali concorrenti ancora in gara si cela il nome del quinto ed ultimo finalista.

Grande Fratello 16: ecco chi sono i finalisti

Il nome del primo finalista lo conosciamo già: è quello di Gennaro Lillio, il modello partenopeo che ha conquistato lo status di finalisti già sette giorni prima della semifinale. Con tutta tranquillità si sta godendo gli ultimi giorni all’interno della casa senza temere eliminazioni, nomination o altre grane.

Il secondo finalista del Grande Fratello 16 è stato eletto dopo un televoto tutto al femminile: in un match testa a testa fra Martina, Erica e Valentina Vignali, a conquistare il titolo di finalista è stata Martina con un sonoro 50,7% dei voti.

Il terzo finalista, al contrario, è stato eletto dopo un televoto tutto al maschile: Gianmarco Onestini, Michael Terlizzi ed Enrico erano in sfida diretta. A spuntarla è stata di poco Gianmarco Onestini: il fratello del tronista Luca è diventato finalista grazie al 39% dei voti.

Un altro finalista è stato eletto dall’inedito televoto aperto fra Daniele e Francesca De André, dove la figlia del noto cantautore ha dovuto soccombere. Daniele è diventato finalista grazie al 77% dei voti del pubblico.

Daniele, Gianmarco Onestini, Martina e Gennaro Lillio sono i primi quattro finalisti del Grande Fratello 16 ma a loro dovrà unirsi un quinto finalista che verrà svelato nella prima ora di diretta della finale del reality Mediaset. In lizza per il quinto ed ultimo posto da finalista ci sono: Francesca De André, Enrico ed Erica. Chi di loro riuscirà in questa impresa al photofinish?

Il favorito è certamente Enrico ma anche Erica potrebbe avere la sua rivalsa. Quel che è certo, però, è che vista la reputazione che si è creata, Francesca De André non ha alcuna chance.

