Pomeriggio 5, Barbara d’Urso commenta l’arresto di Marco Carta: “Io credo a lui”

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 3 giugno 2019, Barbara d’Urso ha parlato di quello che è successo a Marco Carta. Già dall’anteprima la conduttrice aveva spiegato: “Nella puntata di oggi parleremo di quello che è successo a Marco, io l’ho sentito quando è rientrato a casa e piangeva” ha esordito la conduttrice. Poi, nel blocco dedicato a questa vicenda, la d’Urso ha voluto raccontare quella che è stata la sua impressione in merito alle accuse piovute addosso al cantante.

“Vi devo parlare di un mio amico e di un vostro amico. Come saprete Marco ha scelto di venire a Domenica Live per raccontare della sua omosessualità per la prima volta in tv. Poi sabato è successa una cosa” ha commentato la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Poi ha mandato in onda un servizio che ha ripercorso quello che è successo nelle ultime ore. Marco Carta come saprete al momento è tornato in libertà ma a settembre dovrà affrontare un processo.

“Allora quando è uscita la notizia, io ho scritto subito a Marco. Lui piangeva mi ha chiamato subito. Mi ha giurato che non aveva nulla a che fare con questa storia. Io gli ho detto di stare calmo, gli ho consigliato di tranquillizzarsi. Io da come l’ho sentito posso immaginare e credo che non c’entri nulla. Poi capiremo di capire quello che è successo con i nuovi sviluppi” ha detto Barbara d’Urso nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi 3 giugno 2019.

Ricordiamo che al momento Marco Carta è tornato libero ma per lui resta ancora in piedi l’accusa di concorso in furto aggravato. In queste ore sono arrivate ai media le testimonianze dei commessi dei negozi della Rinascente che raccontano una versione diversa di quella del cantante. Ci sarà un processo e vedremo quello che succederà.