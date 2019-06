Le prime parole di Marco Carta dopo il processo: messaggio social del cantante

Marco Carta decide di affidare ai social le sue prime parole dopo quella che probabilmente è stata una delle giornate più brutte della sua vita. Ieri sera l’arresto e oggi la notizia diffusa su tutti i mezzi di informazione. Un arresto per furto aggravato: queste era la news arrivata in questo sabato di inizio giugno. Accusa che, dopo il processo per direttissima di stamattina a Milano, è caduta. Il cantante quindi ha deciso di affidare ai social le prime parole dopo questa giornata complicata per ribadire la sua estraneità ai fatti e la sua innocenza.

MARCO CARTA: LE PRIME PAROLE SUI SOCIAL DOPO IL PROCESSO PER FURTO

Il cantante quindi ha scelto di raccontare, le sue prime emozioni, dopo i fatti che lo hanno visto coinvolto, sui social. Ecco le sue parole:

Un vecchio proverbio diceva “male non fare, paura non avere”. Ho continuato a ripetermelo in attesa di vedere il magistrato e ho fatto bene a ripetermelo e ad aver fiducia nella magistratura che ha riconosciuto la mia totale estraneità ai fatti. Sono molto scosso in questo momento e spero e mi auguro con tutto il cuore che la stampa e il web diano alla notizia della mia estraneità al reato di furto aggravato la stessa rilevanza che hanno dato all’arresto. In questi casi quando sai di essere ingiustamente accusato pensi alla tua famiglia e alle persone a te care che leggono notizie e si allarmano e soffrono inutilmente. Vi prego di restituire a loro la serenità che meritano. Sono una persona onesta e certamente non rubo. Grazie ancora e spero mi aiutiate per me e per loro a fare chiarezza.

E proprio come è giusto che sia, nello stesso modo in cui questa mattina increduli abbiamo dato la notizia dell’arresto di Marco, stasera vi raccontiamo come si è evoluta questa vicenda. E’ chiaro che ci si aspetti altri dettagli in merito ai fatti accaduti, vedremo nelle prossime ore se il cantante vorrà essere più preciso in merito alla vicenda che lo ha visto coinvolto.

