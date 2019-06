Grande Fratello 16 il vincitore eletto nella finale del 10 giugno: chi sarà?

Tutto pronto per l’ultima puntata del Grande Fratello 16 in onda il 10 giugno 2019 su Canale 5. E’ stata una edizione sicuramente molto fortunata per quello che riguarda i numeri mentre invece, per lo spettacolo, come era già successo lo scorso anno, ha regalato alcune tra le pagine più brutte della stagione televisiva di Canale 5. Una edizione caratterizzata dalla presenza di Francesca de Andrè nella casa e dalle sue litigate con il fidanzato Giorgio in diretta nazionale. Degli altri concorrenti ricorderemo ben poco, fatta forse eccezione solo per la storia d’amore nata tra Kikò e Ambra. Il resto, tutta fuffa, non per colpa dei ragazzi che hanno partecipato a questa 16esima edizione ma per chi, nella squadra degli autori, ha deciso di puntare solo ed esclusivamente su alcune storie.

Detto questo, stasera sarà eletto il vincitore del Grande Fratello 16 e noi cerchiamo di capire chi potrebbe vincere.

GRANDE FRATELLO 16 IL VINCITORE: GENNARO E FRANCESCA FUORI DAI GIOCHI?

Dato l’umore del pubblico in queste settimane, ci sentiamo di poter escludere totalmente sia Gennaro che Francesca de Andrè ma è chiaro che molto dipenderà da come i televoti andranno, se ci saranno delle sfide, delle catene e così via. Gennaro avrebbe avuto le carte in regola per vincere il reality fino a pochi giorni fa, prima di perdonare Francesca dopo la bruttissima sceneggiata della quale entrambi sono stati protagonisti.

GRANDE FRATELLO 16 IL VINCITORE: SARA’ UN PERSONAGGIO NON FAMOSO A TRIONFARE?

Ci sentiamo di escludere dalla rosa dei vincitori anche Daniele che non ha riscosso molto l’appoggio del pubblico in questa edizione del reality. Potrebbero giocarsela invece, a nostro avviso, sia Martina che Erica per quello che riguarda la componente femminile. Mentre per i maschietti, ci giochiamo tutto su Enrico e Gianmarco, i due concorrenti maschietti più apprezzati dal pubblico fino a questo momento…

E secondo voi chi vincerà questa sedicesima edizione del Grande Fratello ?