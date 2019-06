Gennaro Lillio vs Gianmarco Onestini: guerra a distanza sui social

Abbiamo conosciuto Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini grazie alla loro partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara d’Urso. Entrambi molto apprezzati dal pubblico non solo per essere due bellissimi ragazzi ma anche per la loro educazione dimostrata all’interno del reality show. Adesso però i rapporti tra Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini sembrano cambiati. Il fratello di Luca Onestini ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan attraverso le ig stories. Gianmarco ha parlato di molti concorrenti conosciuti all’interno della casa del GF, come richiesto dai fan. Onestini si è poi soffermato su Francesca De André e Gennaro Lillio.

Gianmarco Onestini deluso da Gennaro Lillio: il motivo ha a che fare con Francesca De André

Gennaro Lillio e Francesca De André sono una coppia, ormai lo sappiamo tutti. La donna è stata però molto criticata durante la sua permanenza in casa per alcuni comportamenti. Gianmarco Onestini, dopo essere uscito dal reality di Canale 5, ha avuto modo di visionare alcuni filmati che lo riguardano. In particolare, uno in cui Francesca De André parla di lui. “Cosa ne pensi di quello che ha detto Francesca De André nei tuoi confronti?” chiede un follower a Gianmarco Onestini. “Penso che abbia semplicemente confermato il mio pensiero su di lei” risponde così il fratello di Luca ma l’ex gieffino ha molto da dire anche su Gennaro Lillio, il fidanzato della De André. “Mi ha invece deluso il silenzio e l’immobilismo di Gennaro di fronte a tanta violenza verbale espressa nei miei confronti che non ha cercato di bloccare in nessun modo e di cui io sono venuto a conoscenza solo una volta uscito“ sono state, infatti, le parole di Gianmarco Onestini ma non finisce certo qui. Continuate pure a leggere per scoprire cosa altro ha affermato in proposito.

Gianmarco Onestini accusa Gennaro Lillio di non essere intervenuto dopo le parole che Francesca De André ha avuto nei suoi confronti: frecciatina anche per lei

Gianmarco Onestini decide allora di sfogarsi sull’argomento e ne approfitta della domanda posta da uno dei tanti follower per parlare ancora della questione. “Al contrario, io l’avevo difeso in più occasioni, compreso quando l’ho portato via mentre lei, con una sberla, gli aveva fatto volare i piatto che aveva in mano“ afferma allora Gianmarco Onestini parlando ancora del fidanzato di Francesca De André. E proprio riguardo a quest’ultima, il fratello di Luca Onestini, afferma ancora: “Sono stato l’unico nella casa a dire in faccia a Francesca cosa pensassi dei suoi modi di fare con un garbo che sicuramente lei non conosce“.

Parole che sicuramente non sono passate inosservate a tutto il popolo del web e, in particolare, a tutti i fan del Grande Fratello. A questo punto la domanda è solo una: Gennaro Lillio e Francesca De André decideranno di rispondere al pensiero di Gianmarco Onestini e chiariranno la situazione con il loro ex coinquilino del reality? E magari lo faranno proprio attraverso le ig stories? Staremo sicuramente a vedere.