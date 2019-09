90 giorni per innamorarsi e poi…Jay sarà espulso e tornerà in Jamaica dopo aver tradito Ashley?

Stagione davvero molto ricca e piena di colpi di scena quella di 90 giorni per innamorarsi, il programma amatissimo negli Usa in onda in Italia su Real Time. Nel corso dell’estate abbiamo avuto modo di seguire “90 giorni per innamorarsi e po” per scoprire quello che è successo alle coppie, dopo il matrimonio. In particolare vi parliamo di quello che è accaduto ad Ashley e Jay. Vi avevamo già detto che il loro matrimonio non era andato a buon fine e che i due avevano divorziato ma non conoscevamo il reale motivo. Nella puntata in onda ieri, abbiamo scoperto che Jay ha tradito Ashley, facendo sesso nel bagno di un negozio di parrucchiere, con una donna che aveva conosciuto da poco. Abbiamo quindi lasciato Ashley alle prese con i sacchi della spazzatura da riempire con i vestiti di Jay e nella prossima puntata vedremo la reazione del ragazzo. Ma che cosa succederà a Jay, tornerà in Jamaica? Sarà espulso? Quale decisione prenderà Ashley contro quello che è ancora suo marito?

90 GIORNI PER INNAMORARSI E POI: JAY SARA’ ESPULSO E TORNERA’ IN JAMAICA?

Stando a quello che leggiamo sui sito americani che hanno seguito il programma, pare che Jay sia stato preso in custodia dai reparti che si occupano di chi come lui sta in America in attesa della Green Card. Ricorderete che però Ashley non aveva firmato i documenti per iniziare la procedura. Sembra quindi che il destino di Jay sia solo uno: quello di tornare in Jamaica. I primi di luglio, quando sono andate in onda le puntate di questo finale di stagione sulla TLC per fare il punto della situazione, Jay si trovava ancora negli Usa. Al momento Jay non è presente sui social, a differenza di Ashely per cui non è semplice capire quale sia stato il suo destino.

Ci sono però delle notizie interessanti che risalgono al mese di luglio. Sul sito Soapdirt.com si legge infatti di una nuova relazione tra Jay e una donna che era stata tra le sue sostenitrici mentre era in detenzione. Pare che adesso Jay stia con questa ragazza e chissà, magari potrebbe sposarsi con lei pur di restare negli Usa.

La sorella di Jay ha fatto sapere sui social che il ragazzo è ancora in attesa della sentenza definitiva. Si sta quindi valutando se concedere la possibilità di restare negli Usa oppure se dovrà fare ritorno in Jamaica.