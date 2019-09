Tale e Quale Show 2019: Lidia Schillaci vince con “Shallow” di Lady Gaga – VIDEO

Carlo Conti è tornato ad occupare il venerdì sera di Rai Uno con una nuova puntata di Tale e Quale Show 2019: il talent show vip dove dodici vip si sfidano a colpi di imitazioni e performance canore. Nel corso di questa prima puntata – in onda il 13 settembre 2019 – abbiamo toccato con mano la preparazione di alcuni dei personaggi famosi in gara e la totale incapacità di certi altri.

La concorrente trionfatrice di questo esordio di Tale e Quale Show 2019 è stata Lidia Schillaci: la ex concorrente di Operazione Trionfo nonché voce de brani eseguiti live durante le esibizioni di Ballando con le Stelle. La 35enne ha convinto tutti con la sua reinterpretazione particolarmente fedele di “Shallow”: il premiatissimo brano di Lady Gaga.





Tale e Quale Show 2019: Lidia Schillaci è Lady Gaga in “Shallow”

Nonostante si sia esibita solo come quarta, l’esibizione di Lidia Schillaci nei panni di Lady Gaga si è subito assestata come la migliore della serata. Gli stessi giudici – nella fase di voto – non hanno avuto dubbi: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme le hanno affibbiato il primo posto ed il massimo dei voti.

Dopo la standing ovation in studio e la battutina di Carlo Conti (“Che brava. Vuoi vedere che nasce una stella?” parafrasando il film A Star is Born da cui è tratto il brano), Lidia Schillaci ha ricevuto il parere dei tre giudici sula sua esibizione. Per Loretta Goggi: “Bravissima. Mi sono commossa e mi è venuta la pelle d’oca. Anche nell’aspetto è davvero molto simile”.

#taleequaleshow 🎤 Lidia Schillaci ↔ Lady Gaga#taleequaleshow Publiée par Tale e Quale Show sur Vendredi 13 septembre 2019

Segue il parere di Giorgio Panariello: “È stata una esibizione straordinaria, da rimanere a bocca aperta”. Chiude il giro di pareri l’attore Vincenzo Salemme: “Ci vorrebbe troppo tempo per dire che cosa ha fatto Lidia questa sera. È impressionante. Imitare lo si può fare di solito sulla forma, sul trucco, ma trovare così prepotentemente l’anima di un personaggio così… E poi cantare in questo modo! Perdonatemi la battutaccia ma lei si chiama Schillaci e stasera ha fatto un goal pazzesco“.

Guarda un estratto dell’esibizione di Lidia Schillaci a Tale e Quale Show nella clip Facebook qui in alto.