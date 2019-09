Carlo Conti ospita nella villa a Castiglioncello Pieraccioni, Panariello e Masini con figli e fidanzate (Foto)

Sono foto bellissime quelle che propone la rivista Oggi, mostrano Carlo Conti a Castiglioncello e il conduttore ospita nella sua villa gli amici di sempre (foto). In giro per gli acquisti giornalieri in pantaloncini e infradito ci sono Leonardo Pieraccioni, Marco Masini e Giorgio Panariello; un fine settimana al mare tutti insieme nella casa a Livorno del conduttore Rai. Con Conti c’è il piccolo Matteo, con Pieraccioni la figlia Martina mentre Panariello è con la sua giovanissima fidanzata e il cagnolino. Marco Masini forse è solo ma tutti insieme li immaginiamo ridere e scherzare, progettare e ricordare i vecchi tempi. Oggi li ha pizzicati tutti insieme in pieno relax a Castiglioncello e anche senza dire o far niente lo show è assicurato. Arrivano i suggerimenti per tanti possibili film con i quattro fiorentini protagonisti; questa volta con Conti, Pieraccioni e Panariello c’è anche Marco Masini.

CARLO CONTI CON GLI STORICI AMICI TOSCANI A CASTIGLIONCELLO

Qualche giorno tutti insieme nella villa di Carlo Conti e Francesca Vaccaro; la villa è vicinissima alla spiaggia, privacy assicurata anche per poter parlare di lavoro. Non solo amicizia, tutti e quattro si sono ritrovati anche per il tour teatrale del loro spettacolo che ha fatto tappa proprio a Castiglioncello e che si è concluso a Follonica il 13 agosto. Poi qualche giorno di vacanza in un posto che conoscono bene.





Solo Marco Masini sembra abbia dormito in hotel, per il resto tutti insieme con grande allegria e semplicità. Escono tutti insieme in giro per le stradine della cittadina, comprano riviste e giocattoli ai bambini e il più attento ai piccoli sembra essere Panariello. E’ sempre bello rivederli tutti insieme, da sempre grandi amici, tutti fortunati nell’avere realizzato i propri desideri nel mondo dello spettacolo. Anche Martina e Matteo sono molto amici, si attendono gli altri bebè per continuare l’amicizia e chissà che il prossimo papà non sia Panariello.