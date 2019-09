Amici Celebrities anticipazioni prima puntata: ospiti vip, giuria e scherzi

Questo sabato 21 settembre andrà finalmente in onda su Canale 5 la prima puntata di Amici Celebrities. C’è molta curiosità per questa grande novità tv. I volti noti del mondo dello spettacolo si metteranno in gioco tra canto e ballo e, proprio come accade nella versione classica del talent show di Maria De Filippi, saranno divisi in Bianchi e Blu. A capitanare la Squadra Bianca ci sarà Giordana Angi, al timone di quella Blu, invece, Alberto Urso. Nella prima squadra vedremo: Ciro Ferrara (probabile cantante), Martìn Castrogiovanni (ballerino), Massimiliano Varrese (ballerino), Cristina Donadio (cantante), Filippo Bisciglia (cantante), Pamela Camassa (ballerina).

Nella seconda, invece, ci saranno: Emanuele Filiberto Di Savoia (cantante), Joe Bastianich (cantante), Laura Torrisi (cantante), Chiara Giordano (ballerina), Francesca Manzini (ballerina), Raniero Monaco Di Lapio (ballerino). Ma chi saranno i giudici e gli ospiti speciali della prima puntata di Amici Celebrieties?

Amici Celebrities: ecco i giudici e gli ospiti della prima puntata

Chi saranno i giudici a commentare e valutare le esibizioni dei vip che ha scelto di mettersi in gioco ad Amici Celebrities? La prima ad essere stata presentata è la cantante Ornella Vanoni che con la sua grandissima esperienza nella musica e la sua incredibile simpatia riuscirà a conquistare in un attimo anche il pubblico da casa. Ci sarebbero però altri due giudici. Si tratterebbe di Platinette e Giuliano Peparini che sono dei volti decisamente già noti ed amati di Amici. Già nella prima puntata di Amici Celebrities, che vedrà al timone Maria De Filippi per poi passare il comando a Michelle Hunziker, ci saranno degli ospiti speciali. Chi? I cantanti J-Ax e Giusy Ferreri.

Amici Celebrities, tutto è pronto: nel frattempo lo scherzo a Giordana Angi fa ridere tutti

Sui social network di Amici di Maria De Filippi sono stati pubblicati alcuni video in cui i vip di questa inedita versione del talent show stanno provando sotto gli occhi attenti di Alberto Urso e Giordana Angi. E proprio alla cantautrice viene fatto uno scherzo che fa ridere tutto il popolo del web. Ciro Ferrara è in prova con Giordana ma poi interrompe per parlare al telefono con la sua partner (finta). “Sto facendo le prove con Giordana, la ragazza di Amici” afferma Ciro che dovrebbe convincere la compagna del fatto che la sera prima ha provato fino a tardi e coinvolge Giordana che però non è stata sempre con lui il giorno prima. La Angi cerca di coprire Ferrara in ogni modo cascando in pieno allo scherzo organizzato e facendo ridere tutto il popolo del web.

Sembra dunque chiaro che questa nuova versione di Amici ci regalerà davvero tante emozioni. L’appuntamento con Amici Celebrieties è per sabato 21 settembre in prima serata su Canale 5. E voi lo guarderete? Avete già la vostra Squadra del cuore?