Amici Celebrities: ecco gli eliminati della prima puntata (21 settembre)

Oltre alle piccole / grandi novità di regolamento di questa nuova versione del programma, Amici Celebrities introduce anche una novità in merito alle eliminazioni. In questo spin-off con personaggi famosi, le due manche di gara realizzate in ogni puntata decreteranno ben due eliminazioni: una a metà serata e una a fine puntata. A confermare questa nuova regola è la stessa Maria De Filippi nella puntata inaugurale del 21 settembre 2019.

E dunque chi sono stati i primi due concorrenti famosi eliminati nel corso della puntata del 21 settembre 2019 di Amici Celebrities? Scopriamolo subito nel paragrafo qui sotto…

Amici Celebrities: gli eliminati della prima puntata

Nella prima manche, a portare a casa la vittoria è la Squadra Blu. Dopo le nomination dei Bianchi, a rischio eliminazione vanno tre concorrenti: Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. I Bianchi salvano Pamela. Nello scontro fra Varresse e Bisciglia, vince Varrese.

Filippo crede di esser stato eliminato ma gli propongono la sfida contro un membro della sua stessa squadra per cercare di scampare al triste addio. Accetta e sfida Martin Castrogiovanni. Ed è proprio l’ex rugbista ad avere la peggio.

Nella seconda manche, la palla passa alla Squadra Bianca: sono loro i vincitori. A rischio eliminazione questa volta vanno Chiara Giordano, Laura Torrisi e Raniero Monaco Di Lapio. La Squadra Blu salva Laura. Nella sfida fra Raniero e Chiara è il ragazzo a scamparla.





Anche per Chiara Giordano si aprono le porte dell’ultima chance: sfidare n membro della propria squadra per tentare di strappargli il posto all’ultimo minuto. Ci prova con il principe Emanuele Filiberto Di Savoia ma purtroppo le cose vanno nel verso sbagliato per lei. È proprio Chiara Giordano la seconda eliminata di serata.

Alla prossima puntata, accedono: per la Squadra Bianca Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varresse; per la Squadra Blu Emanuele Filiberto di Savoia, Joe Bastianich, Laura Torrisi, Francesca Manzini e Raniero Monaco di Lapio.

Nella prossima puntata – in onda sabato 28 settembre – altre due eliminazioni sono previste nel programma momentaneamente condotto da Maria De Filippi. Chi saranno i due vip a lasciare il programma? E saranno sistematicamente un Bianco e un Blu?





Amici Celebrities: ecco gli eliminati della prima puntata (21 settembre) ultima modifica: da