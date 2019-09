La lettera di Maria De Filippi a Emma Marrone commuove e preoccupa (Foto)

Non si contano i messaggi che sta ricevendo Emma Marrone in queste ore e a sostenerla tra i tanti non poteva non esserci Maria De Filippi (foto). Con una lettera pubblicata sui social la conduttrice che ha visto nascere in tv la cantante salentina ha espresso tutto il suo affetto a Emma e l’ha fatto ripetendo più volte che lei ci sarà sempre. Il messaggio apparso sull’account Instagram di Amici ha fatto incetta in pochi minuti di like e commenti che continuano a sommersi ma allo stesso tempo ha anche aumentato la preoccupazione di tutti. Emma è stata chiara, anche se non ha rivelato esattamente quale sia il problema di salute che la terrà per un po’ lontana dal palco, dalla sua musica, ha annunciato senza giri di parole che deve curarsi, deve quindi fermarsi. Aveva rassicurato un po’ tutti, pur se tutti consapevoli che forse lo spettro del passato è tornato.

MARIA DE FILIPPI ACCANTO A EMMA MARRONE

“Cara Emma – ha scritto la conduttrice del talent show di Canale 5 – immagino che quello che sto scrivendo tu lo sappia già. Lo sai perché sono passati dieci anni da quando hai cantato davanti a me una canzone della Nannini e da allora non ci siamo mai perse. Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente. Ci sei, ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo. So che lo sai ma ripeterlo non è mai abbastanza e, come diceva mia madre, ‘verba volant scripta manent’, io se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre. Ti voglio un bene dell’anima davvero”.