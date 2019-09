Amici Celebrities anticipazioni: ecco chi esce nella seconda puntata

Questa sera, sabato 28 settembre 2019, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, una nuova puntata di Amici Celebrities, la seconda ad esser precisi. Che cosa succederà in questo nuovo appuntamento con questa particolare versione del talent show di Maria De Filippi? Così come nella scorsa puntata, ci saranno altri due eliminati ma vediamo subito alcune anticipazioni de Il Vicolo della News sulla puntata di questa sera. Viene mandato in onda un filmato in cui Filippo Bisciglia e i Bianchi parlano di strategie. Il conduttore di Temptation Island definisce più volte Emanuele Filiberto di Savoia come una pippa.

Filippo si è scusato durante la puntata ma successivamente, in un nuovo filmato, Bisciglia si lamenta per una assegnazione che, a parer suo, sarebbe più difficile di quella assegnata alla sua avversaria. La situazione poi si complica un po’.

Amici Celebrities anticipazioni: Maria De Filippi reagisce alla polemica di Filippo

I tecnici di Amici Celebrities, così come si legge ancora su Il Vicolo delle News, hanno mostrato il livello di difficoltà del brano a Filippo Bisciglia rispetto a quello della sua avversaria. Ne viene fuori che il livello è molto simile ma il noto conduttore prosegue con la polemica. A placare Filippo ci pensa la padrona di casa Maria De Filippi. “Perché mi dici brava? Hai messo ripetutamente in discussione la buona fede dei miei collaboratori! Ho piena fede nella loro imparzialità e gli ho chiesto io di mostrare quello che hai visto!” sarebbero state, infatti, le parole della conduttrice di Amici Celebrities.

Amici Celebrities, Amoroso, Argentero e Cucciari ospiti: ecco chi è stato eliminato

Durante il corso della puntata anche Luca Argentero siederà assieme ai tre giudici di Amici Celebrities. L’attore però non sarà l’unica sorpresa della serata. In studio arriveranno, infatti, Alessandra Amoroso, a quasi 11 anni dal suo debutto ad Amici, e Geppi Cucciari. Entrambe le donne dedicheranno un pensiero alla collega e amica Emma Marrone che sta attraversando un periodo difficile a causa di un problema di salute. Ci sarà emozione tra il pubblico e grande affetto per la cantante. Adesso però passiamo ai due eliminati della seconda puntata di Amici Celebrities. Il primo eliminato, così come riportato ancora su Il Vicolo delle News, è lo chef Joe Bastianich. Nel corso della serata il concorrente della Squadra Blu ha anche avuto dei battibecchi con Platinette che ne ha poi decretato l’eliminazione definitiva. Bastianich però non sembrerebbe dispiaciuto più di tanto del verdetto. Durante la seconda manche è stato invece eliminato un concorrente delle Squadra Bianca. Si tratta, in particolare, di Cristina Donadio.

Una puntata ricca di emozioni, sorprese e divertimento. Non mancheranno di certo pure gli scherzi ad Alberto Urso e a Giordana Angi. E voi seguirete questa nuova puntata di Amici Celebrities? L’appuntamento è per questa sera alle 21.10 su Canale 5.