Temptation Island Vip: Pago e Serena si sono lasciati, lei frequenta Alessandro?

Temptation Island Vip è oramai agli sgoccioli. Manca davvero pochissimo alla fine del programma di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi e oggi andrà in onda una nuova puntata della nota trasmissione. Che cosa vedremo questa sera lunedì 7 ottobre 2019? In questo articolo ci concentreremo su di una coppia in particolare: Serena Enardu e Pago. Questa è sicuramente una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island Vip. Che cosa succederà fra di loro ma sopratutto come andrà a finire? Serena e Pago sembrano essere ormai sempre più distanti l’uno dall’altra. La vicinanza tra la Enardu e il single Alessandro, in particolare, preoccupa molto Pago.

Temptation Island Vip, Serena sempre più vicina ad Alessandro, sempre più lontana da Pago

Serena Enardu e il tentatore Alessandro hanno instaurato un legame che sembra essere ogni giorno più profondo. La ex protagonista di Uomini e Donne da un lato parla continuamente dei problemi che ha il suo fidanzato Pago, dall’altro si lascia trasportare dal feeling speciale con il single Alessandro. Secondo le anticipazioni della puntata di Temptation Island Vip di questa sera lunedì 7 ottobre 2019, Serena Enardu e il suo tentatore Alessandro fanno un bagno al mare e sembrano davvero molto vicini oltre che intimi. L’impressione sarà quella di vedere una vera e propria coppia fare un bagno romantico al mare. Durante il falò di confronto dei fidanzati, Pago vedrà chiaramente il comportamento della sua Serena con il ragazzo single e il cantautore non la prenderà per niente bene. Tornato nel villaggio dei fidanzati Pago scoppierà in lacrime per il rapporto sempre più stretto tra la sua ragazza e il single Alessandro, lacrime che sicuramente sono dettate pure dalle continue mancanze che la Enardu racconta nel suo rapporto con Pago. Che cosa vedrà invece Serena del suo fidanzato Pago?

Temptation Island Vip, Pago e Serena Enardu si lasciano davvero?

Durante il falò delle fidanzate anche Serena Enardu vedrà un video del comportamento del suo fidanzato Pago. Il cantautore ha instaurato un rapporto di amicizia con la single Valentina ma la conoscenza tra la bella tentatrice e Pago non sembra preoccupare più di tanto la Enardu, anzi. Serena è più preoccupata del fatto che la sua conoscenza con il single Alessandro stia facendo molto soffrire il suo fidanzato. Secondo le ultime indiscrezioni dal web pare proprio che Serena Enardu e Pago abbiano scelto di lasciare Temptation Island Vip da separati. L’ex volto noto di Uomini e Donne vuole approfondire la conoscenza con Alessandro al di fuori del programma di Canale 5? Ancora niente di ufficiale. Ci toccherà attendere ancora un po’ per scoprire come andrà a finire davvero tra Pago e Serena Enardu. E voi che cosa ne pensate di questa coppia? Usciranno insieme da Temptation Island Vip oppure si lasceranno?