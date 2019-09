Serena Enardu lascia Temptation Island Vip: torna a casa con o senza Pago?

Questa sera, lunedì 16 settembre, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip su Canale 5. Si preannuncia una puntata scoppiettante e protagonisti saranno anche Serena Enardu e Pago. La coppia sta insieme da diverso tempo e, mentre il cantautore è molto convinto dei suoi sentimenti nei confronti della sua fidanzata, dall’altra parte la ex di Giovanni Conversano è dubbiosa sul rapporto e vuole capire se tra loro è solo abitudine. Già nella prima puntata di Temptation Island Vip abbiamo avuto modo di vedere come Serena Enardu e Pago stanno affrontando l’esperienza nei villaggi. L‘ex protagonista di Uomini e Donne si è presto avvicinata al single Alessandro lasciando Pago senza parole. Come è finita tra di loro?

Temptation Island Vip, Serena Enardu e il rapporto speciale con il single Alessandro: Pago chiederà il falò?

Serena Enardu sembra aver trovato il giusto feeling con il single Alessandro nel villaggio delle fidanzate. Pago, costretto a vedere filmati nel pinnettu fin da subito, non apprezza per nulla il comportamento della sua donna. La conoscenza tra la ex tronista e il tentatore non può certo far gioire Pago eppure Serena e Alessandro, tra un ballo e una chiacchierata, sembrano sempre più vicini. Quanto riuscirà a resistere ancora Pago di fronte a questa situazione? O forse Serena Enardu si renderà conto di star facendo del male al suo fidanzato? Quello che tutti vogliono sapere è se il cantautore deciderà di richiedere il falò di confronto anticipato a Serena. Pago è sembrato subito molto deluso e, dopo aver visto e valutato il comportamento della Enardu con il ragazzo single, forse non riuscirà a perdonare la sua fidanzata.

Serena Enardu infrange il regolamento a Temptation Island Vip: cosa succederà adesso e come finirà con Pago? L’indizio

A dare un ulteriore indizio su come sia finita questa lunga storia è proprio Pago. Sono passati, infatti, davvero pochi giorni da quando il cantautore ha fatto il suo ritorno sui social network decidendo di pubblicare una storia che ha fatto sicuramente molto pensare i fan di Temptation Island Vip. “Ricorda un uomo a volte va perdonato ma anche una donna?” ha così scritto Pago in una ig stories. Le parole del cantautore non sono certo passate inosservate, anzi tutt’altro. Queste parole sembrano infatti dirette proprio alla sua Serena Enardu. Il cantautore si chiedeva se è giusto perdonare Serena? Forse la Enardu è davvero andata oltre con il tentatore Alessandro? Questa sera, a tal proposito, vedremo anche che la ex tronista ha tolto il suo microfono ma pure quello di Alessandro, per poi parlare nell’orecchio, infrangendo persino il regolamento. Che cosa avrà detto la Enardu e, sopratutto, verranno presi provvedimenti? Stando a quanto abbiamo visto con Ciro Petrone è molto probabile che venga preso un provvedimento.

Serena Enardu e Pago lasceranno anticipatamente Temptation Island Vip a causa del comportamento di lei? Forse. Tutti si chiedono però come andrà a finire con Pago. Il cantautore perdonerà la sua fidanzata e uscirà insieme a lei oppure le loro strade si separeranno una volta per tutte?