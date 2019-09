Temptation Island VIP: Pago torna a casa senza Serena Enardu, storia finita? Questione di corna?

E chi lo avrebbe mai detto che ancora prima dell’inizio di Temptation Island VIP arrivasse un clamoroso spoiler? A fornircelo, senza lasciarci nessun dubbio è uno dei protagonisti di questa edizione. Parliamo di Pago che, come saprete, arriva in Sardegna in coppia con Serena Enardu. Un viaggio non troppo lungo per il cantante visto che lui e Serena trascorrono molto tempo proprio nell’isola, terra di lei. Qualche ora fa Pago è tornato attivo su Instagram, a dimostrazione del fatto che ha lasciato il programma. Il cantante ha postato delle storie parecchio esplicite e ha lasciato capire che tra lui e Serena le cose sono finite. Se pubblichi un video che ha come sottofondo una canzone dal titolo La mia storia tra le dita e parli del perdono, è chiaro che stai raccontando come è andata a finire…In realtà però tutto questo potrebbe anche significare che i due siano usciti insieme e che magari Pago abbia deciso di perdonare a Serena la vicinanza con un single. Nei primi spoiler video dati dalla produzione, abbiamo visto Serena molto vicina a un tentatore. Cosa che probabilmente potrebbe aver fatto arrabbiare Pago. Una cosa è certa: per il cantante il viaggio dei sentimenti è terminato. E forse lo vedremo già nella puntata di lunedì 9 settembre 2019, anche perchè, visto che Pago è tornato attivo sui social, tirare per le lunghe la cosa sarebbe alquanto anacronistico!

TEMPTATION ISLAND VIP: PAGO LASCIA IL REALITY MA ANCHE SERENA, E’ FINITA TRA LORO?

“Ricorda a volte un uomo va anche perdonato, ma anche una donna?” scrive pago mentre ascolta La mia storia tra le dita in macchina…Avrà perdonato o meno la sua compagna? Tra loro le cose sono finite? Questione di corna, avvicinamenti pericolosi?

Nessun altro dettaglio al momento ma cosa avrebbe dovuto fare Pago di più per farci capire che la sua avventura a Temptation Island VIP è finita e forse non come avrebbe desiderato?