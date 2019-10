Amici Celebrities al mercoledì con Michelle: eliminazioni e ripescaggio oggi 9 ottobre 2019

Che cosa succederà nella puntata di Amici Celebrities in onda oggi 9 ottobre 2019? Si va in onda al mercoledì con la nuova puntata del talent di Canale 5 e questa volta al timone del programma ci sarà Michelle Hunziker. Maria de Filippi infatti ha lasciato alla conduttrice svizzera il testimone e Amici Celebrities ci aspetta stasera su Canale 5. Come saprete il programma non va in onda in diretta, è registrato per cui siamo in grado di raccontarvi quello che accadrà in questa nuova puntata del programma di Canale 5. Le anticipazioni ci rivelano che nella quarta puntata di Amici Celebrities in onda oggi ci sarà un ripescaggio e poi le eliminazioni. Vediamo che cosa è successo, curiosi?

Per quanto riguarda gli ospiti possiamo dirvi che nella puntata di Amici in onda oggi ci sarà Ricky che lancerà il suo nuovo singolo Gossip. E poi Fred Palma. Per il momento comicità arriverà Andrea Pucci.

AMICI CELEBRITIES PUNTATA 9 OTTOBRE 2019: ECCO IL RIPESCAGGIO

Per la prima volta in questa edizione di Amici Celebrities ci sarà un ripescaggio. I concorrenti non si dovranno esibire. A quanto pare sono stati i tutor a scegliere chi potrà giocarsi il rientro in gioco. I nomi fatti sono quelli di Ciro Ferrara e di Joe Bastianich. Alla fine a rientrare in gara sarà proprio l’ex calciatore…

AMICI CELEBRITIES ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 OTTOBRE 2019: CHI VINCE E CHI PERDE

Giudice speciale di questa quarta puntata sarà Giulio Scarpati che, come riportano le talpe del vicolo delle news sarà anche protagonista di una vivace polemica con Emanuele Filiberto. La prima manche viene persa dai blu e la concorrente che va momentaneamente fuori squadra è Francesca Manzini. La seconda manche viene vinta dai blu e il concorrente con la media dei voti più bassa per i bianchi è Massimiliano Varrese. C’è quindi una sfida tra lui e Francesca e alla fine a perdere sarà proprio la brava imitatrice che lascerà tra le lacrime Amici Celebrities.

Appuntamento quindi alle 21,25 di questa sera, si spera con una nuova puntata di Amici Celebrities!

Amici Celebrities al mercoledì con Michelle: eliminazioni e ripescaggio oggi 9 ottobre 2019 ultima modifica: da