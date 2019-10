Riky sorprende tutti e annuncia che la prima “Gossip” era un plagio falso: a breve arriva il vero nuovo singolo

Negli ultimi mesi Riccardo Marcuzzo ha fatto parlare moltissimo di sé. Per il suo sosia, per la sua assenza dai social, per l’invito ai fans a scarabocchiare in giro per l’Italia i suoi manifesti. E poi è arrivato il nuovo singolo, quello che doveva rappresentare il suo ritorno in pista. Gossip è il titolo del nuovo singolo ma, quando Ricky ha pubblicato sui social il video di quello che doveva essere solo un assaggino del pezzo, si è scatenato l’inferno. Molti hanno pensato che si stesse trattando di uno scherzo, visto anche quello che aveva fatto il cantante negli ultimi mesi. Il motivo? Gossip era praticamente identica a Soldi di Mahmood. E l’nferno si è davvero scatenato visto che Marcuzzo è stato persino travolto dai messaggi, dalle offese ( almeno pare che i messaggi a lui arrivati siano veri, ma visti i tempi potrebbero essere un fake anche quelli). Lavoro duro e impegnativo quello di Francesco Facchinetti e di tutta la squadra che lavora per Ricky visto che del suo singolo si è parlato per una settimana intera. In realtà, come ha annunciato pochissimi minuti fa Marcuzzo sui social, la vera Gossip sta per arrivare. Il brano pubblicato qualche giorno fa era solo uno scherzo!

RICKY PRONTO PER LANCIARE LA VERA GOSSIP: IL SINGOLO ESCE A MEZZANOTTE

“Fino a ora tutte le informazioni che vi ho dato sono state svianti” ha detto Riccardo nel video pubblicato pochi istanti fa sui social. La vera Gossip infatti esce questa notte a mezzanotte. Mette quindi a tacere tutte le persone che negli ultimi giorni lo hanno insultato e offeso senza capire che l’estratto del brano pubblicato sui social era un plagio divertente e irriverente. Ricky spiega che ha fatto tutto questo per un motivo: vuole rimettere al centro la sua musica. “Era necessario esasperare il mio percepito” ha detto Ricky ( a voi l’arduo compito di comprendere che cosa voglia dire). E poi spiega che adesso le sue canzoni andranno percepite tutte con un nuovo approccio…

Non ci resta che aspettare quindi il vero brano di Ricky per giudicare, sempre che abbiamo capito quale sia il giusto approccio da usare!