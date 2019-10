Alessandro Graziani torna sui social ma non con Serena Enardu: c’è Nathaly Caldonazzo

Ieri sera, lunedì 14 ottobre 2019, è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island Vip. Una delle coppie più discusse di questa edizione del programma di Canale 5 è stata quella formata da Serena Enardu e Pago. Mentre lui sprizzava amore da tutti i pori, lei, ormai si è capito, non è più innamorata del cantautore. Serena, all’interno del villaggio delle fidanzate, si è molto avvicinata al tentatore Alessandro. Durante l’ultimo e attesissimo falò di confronto, la Enardu e Pago ha deciso di lasciare Temptation Island Vip da separati e lei è subito tornata tra le braccia del single Alessandro. Ma che cosa è successo dopo la fine del programma?

Serena Enardu con il single Alessandro? Lui con un’altra protagonista di Temptation

Fidanzati e tentatori hanno fatto il loro ritorno anche sui rispettivi profili social. E dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip tutti vogliono sapere se Serena Enardu e Alessandro Graziani hanno continuato la loro conoscenza al di fuori del programma tv. Anche il bel tentatore è tornato sui social network dove ha postato una serie di ig stories che hanno un po’ sorpreso gli utenti del web e i fan di Temptation Island Vip. Se in molti pensavano di vedere Serena Enardu tra le ig stories di Graziani saranno sicuramente rimasti a bocca asciutta. Alessandro ha pubblicato delle foto e dei video insieme ad un’altra delle fidanzate del villaggio sardo. Di chi si tratta? Di Nathaly Caldonazzo!

Nathaly Caldonazzo nelle storie del tentatore Alessandro: e Serena Enardu?

Alessandro Graziani ha pubblicato delle storie in cui sono presenti degli altri colleghi tentatori, tra cui Riccardo, e la fidanzata, ormai non più fidanzata, Nathaly Caldonazzo. Ma che cosa ci fa la Caldonazzo con Alessandro e perché insieme al bel Graziani non c’è Serena Enardu? La Caldonazzo e i tentatori sono seduti ad un tavolo in un locale di Roma e scherzano insieme. Tra Nathaly e Alessandro, in realtà, non sembra esserci nient’altro che una semplice amicizia. Eppure guardando queste storie i fan di Temptation Island Vip hanno avuto un po’ da dire chiedendosi che fine ha fatto Serena.