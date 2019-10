Temptation Island VIP: Pago e Serena Enardu si lasciano, l’inaspettato gesto di lei

Il viaggio nei sentimenti fra Pago e Serena Enardu è finito… ed è finito con un incidente. La sesta ed ultima puntata di Temptation Island VIP 2019 ha rimarcato quello che oramai da più di un mese avevamo compreso sulla loro storia d’amore: il cantante ha giurato amore e fedeltà alla sua compagna; lei invece ha trovato particolarmente piacevole la nuova compagnia maschile offerta dai tentatori del suo villaggio al punto tale da mettere in dubbio la sua solida relazione con Pago.

Non a caso in questa sesta ed ultima puntata di Temptation Island VIP 2019 abbiamo assistito al tanto atteso falò di confronto fra i due: una scena che ha portato alla luce gli struggenti sentimenti di Pago ma anche l’amara confusione della Enardu. Fra i due, Alessia Marcuzzi che ha cercato a suo modo di far trarre riflessioni e conclusioni ai due rispetto alla loro avventura nel resort.





Temptation Island VIP: Pago e Serena Enardu si lasciano

Ma come sono andate le cose al falò di confronto? Dopo aver accolto i due protagonisti, Alessia Marcuzzi ha portato agli occhi di entrambi gli ultimi filmati. In queste clip si nota in maniera evidente come Serena Enardu sia presa dal tentatore Alessandro; un fattaccio che ovviamente Pago non prende di certo alla leggera.

“Voglio la verità!” – ha esclamato Pago, visibilmente inalberato a Serena – “Mi devi dire dove si spinge questo stare bene con questo ragazzo. Non me ne frega di stare con te se ti piace un’altra persona! Io sono venuto qui, ho pianto sperando che mi dicessi che mi ami… Posso fare tutti i passi da gigante che vuoi. Se non mi ami più mi devi dire non ti amo più. Se stai bene senza di me vai senza di me, ma non dirmi bugie. Io ho passato dei giorni terribili…”.

Nonostante le parole chiare di Pago, Serena ha tergiversato arrivando anche a rivangare i momenti meno belli vissuti come coppia: “Ho una paura folle di tornare a quello che eravamo prima. Non mi piace, non ero felice. Per sei anni abbiamo vissuto un rapporto folle stavamo insieme perché dovevamo, facevamo l’amore perché si doveva ma io ero completamente apatica!”. Le pesanti dichiarazioni di Serena aumentano: “Lui è una persona che merita di essere amata come vorrebbe lui. A volte mi chiedo perché non posso provare quello che prova lui? Io queste sensazioni, questo amore lo aspetto ancora. Sono arrivata a sei anni e mezzo perché ho sempre la speranza che si scatenino in me tutte queste sensazioni. Se io potessi lo farei per lui, do le colpe a lui perché spero che lui mi stimoli…”.

Alessia Marcuzzi ferma la ragazza con una frase emblematica: “Serena però Pago non può amare per due”.

All’ennesimo svicolamento della Enardu, Pago prende di petto la situazione e decide di andar via da solo: abbraccia la conduttrice, saluta con un “mi raccomando” la sua oramai ex e va via. Lì per lì Serena Enardu ribadisce di esser confusa sentimentalmente. Ma non per molto…

Temptation Island VIP: Serena Enardu e la sua decisione a sorpresa

Confusa? Forse neanche poi così tanto. Archiviata la storia con Pago, Serena Enardu non è rimasta con le mani in mano: ha chiesto alla produzione di poter incontrare nuovamente il tentatore Alessandro perché interessata a conoscerlo fuori dal reality.