Alessia Marcuzzi a cena a casa di Mara Venier, hanno mangiato così tanto che lei sembra incinta (Foto)

Mara Venier ai fornelli si mette davvero e le sue cene fanno impazzire non solo Nicola Carraro ma anche gli amici come Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi Marconi (foto). Tutti e quattro i protagonisti hanno condiviso sui rispettivi profili social il video della bellissima serata. Tutti a casa di Mara Venier e Nicola Carraro, la conduttrice più che altro è impegnata in cucina, Alessia si occupa delle foto alle pietanze. Cosa ha preparato zia Mara per i suoi ospiti? Spaghetti semplici al pomodoro con poco olio, niente capperi, niente olive, solo pasta e pomodoro. Vari antipasti, la mozzarella, anzi la treccia di mozzarella e gli straccetti di carne. Non manca un ottimo vino rosso, il preferito di Carraro e ovviamente il dolce che hanno portato Alessia e Paolo. Ieri sera una cena deliziosa come capita in tante case italiane. “La mia bionda del cuore Mara Venier mi ha rimpinzato come se non ci fosse un domani” ha scritto la Marcuzzi mostrando anche la pancia.

E’ magrissima la Marcuzzi la cena a casa di Mara Venier le ha gonfiato la pancia. Capita quando esageri con la pasta ma Alessia sembra avere gradito tantissimo anche la mozzarella. Calabresi confessa che non hanno nemmeno mangiato tutto ciò che la padrona di casa aveva preparato per loro.





A tavola sono in quattro nella bella casa di Roma di Nicola e Mara. Buon vino, cibo e chiacchiere, confidenze e racconti, tutto in allegria. “Che bella serata” ha commentato Carraro mentre Alessia Marcuzzi ha risposto “Vi adoro”. In un solo colpo tante voci di crisi smentite. Le due coppie sono felicissime e gli amici stanno molto volentieri insieme. Una vera passione la cucina per Mara Venier che la sera prima aveva preparato la pasta per un altro ospite, Gerry Calà, il suo ex marito a cui lei e Nicola sono legatissimi.