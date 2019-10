Arriva il primo commento di Pago dopo la fine della storia don Serena Enardu a Temptation Island VIP

Pago avrà sicuramente perso la donna che amava, la donna alla quale era legato da oltre sette anni ma sicuramente ha trovato nel corso di questa sua esperienza a Temptation Island VIP, l’amore di molti italiani che hanno visto in lui una persona speciale. E ha ovviamente ritrovato, una volta tornato a casa, il grande amore della sua famiglia. Dopo l’ultima puntata del programma di Canale 5 con il falò di confronto finale e la scelta di Serena di mettere fine alla loro storia d’amore, Pago ha commentato sui social. Le prime parole del cantante dopo questa esperienza nel viaggio dei sentimenti, sono dedicate a tutte quelle persone che gli hanno scritto e che gli hanno dimostrato grande affetto.

Postando una immagine con delle bellissime parole di sua sorella, che sottolinea che anche tutta Italia sa adesso che persona speciale sia, Pago ha poi deciso di commentare quanto è successo nelle ultime settimane e sta succedendo.

Ed ecco la prima reazione del cantante dopo l’ultima puntata di Temptation Island VIP:

Mi ero ripromesso di non emozionarm più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho già pianto abbastanza 🤦🏻‍♂️..e poi vorrei dire che i vostri messaggi non è che siano poi così tanti 😳.. nooooo😰..sono solo molti, ma molti ma molti e ancor di più, così tanto che non potete nemmeno immaginare. Io? Non potevo immaginarlo, come l’affetto smisurato nei mie confronti, come se ognuno di voi (ed ora siete tantissimi K 😱) si fosse messo in viaggio insieme a me, soffrendo insieme a me!