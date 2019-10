Il collegio 4 si parte stasera, studenti alla scoperta del Commodore 64

Grande attesa, soprattutto per i giovanissimi, per il debutto questa sera de Il Collegio 4 su Rai 2. Il programma, che si rinnova rispetto alle passate edizioni, parte alla grande oggi 22 ottobre 2019 ed è uno dei cavalli di battaglia di Rai 2, Freccero ci tiene moltissimo non a caso, nuovo volto del programma, sarà Simona Ventura. Riuscirà la quarta edizione de Il Collegio a volare alto anche in questa stagione televisiva? Simona Ventura avrà un ruolo particolare: arricchirà il racconto attraverso i suoi ricordi e le sue emozioni legate a quel momento storico.

Il programma, molto amato soprattutto dal pubblico dei giovanissimi, capace di regalare ascolti d’oro alla rete, torna quindi con la sua quarta edizione dopo quelle del 1960, 1961 e 1968; il Collegio, un programma esperimento televisivo e sociale di successo realizzato in collaborazione con Magnolia – Banijay Group, catapulterà 20 studenti nel 1982. I nuovi collegiali vivranno così fra i banchi di scuola del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, i favolosi Anni ‘80, anni in cui molti dei loro genitori probabilmente frequentavano la scuola media.

Vediamo qualche dettaglio in più sulla prima puntata in onda oggi su Rai 2, con le anticipazioni e le ultime notizie.

IL COLLEGIO 4 LE ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA IN ONDA IL 22 OTTOBRE 2019 SU RAI 2

Gli studenti de “Il Collegio” si troveranno ad avere a che fare con il Commodore 64, il primo computer ad entrare nelle case di molti Italiani, come pure con il VHS, chepermise a molti di improvvisarsi registi senza i costi e le complicazioni del vecchio Super8. Gli ’80 sono gli anni che ci hanno regalato anche l’aerobica, la breakdance e la Urban Art: novità che entrano nel curriculum degli studenti de “Il Collegio”, che le scopriranno con lo stesso stupore dei loro coetanei del 1982.

Nella prima puntata in onda oggi 22 ottobre 2019, vedremo i 20 studenti giungere al collegio e varcare il cancello che li condurrà indietro nel tempo: i sorveglianti li accompagneranno in aula magna dove li attenderà la prima prova, il test di ingresso. Solo gli studenti più meritevoli conquisteranno la divisa del Collegio: per qualcuno la gioia di intraprendere questa nuova avventura verrà rovinata dalla paura di restarne fuori. È solo l’inizio di una settimana densa di emotività in cui non mancheranno i primi segnali di ribellione, per i quali il Preside si troverà costretto sin da subito a prendere provvedimenti.

Appuntamento quindi alle 21,20 con Il Collegio 4 in onda su Rai 2.