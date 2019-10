Il Collegio: anticipazioni, cast e tutte le ultime novità

Mancano pochissimi giorni al grande ritorno su Rai 2 de Il Collegio, programma amato soprattutto dai giovanissimi. La quarta edizione partirà sul secondo canale della Rai dal 22 ottobre 2019 e ci sono già numerose anticipazioni oltre che novità. La prima riguarda la voce narrante de Il Collegio che per questa edizione è affidata a un volto molto noto della tv ovvero Simona Ventura. E a fare qualche spoiler sulle ultime novità del programma è stata proprio la stessa conduttrice ospite a Che Tempo che Fa. Continuate pure a leggere per scoprirne di più.

Il Collegio 4, anticipazioni: ambientazione, allievi e prof

Il Collegio 4 sarà ambientato nel 1982. “Io faccio la voce narrante perché parliamo dei nostri anni, gli anni Ottanta” ha infatti spiegato Simona Ventura. In queste ultime ore sono stati svelati anche i nomi degli allievi del programma di Rai 2. Saranno ben venti gli alunni che prenderanno parte alla quarta edizione de Il Collegio per dodici professori e, dunque, dodici discipline. Gli allievi de Il Collegio 4 sono: Martina Brondin, 17 anni, Mariana Aresta, 16 anni, Francesco Cardamone, 14 anni, Asia Busciantella Ricci, 15 anni, Vincenzo Crispino, 16 anni, Alex Djordjevic, 15 anni, George Ciupilan, 17 anni, Claudia Dorelfi, 14 anni, Vilma Maria D’Addario, 15 anni, Giulio Maggio, 15 anni, Benedetta Matera, 14 anni, Samuele Fazzi, 17 anni, Gabriele Montuori, 14 anni, Maggy Gioia, 14 anni, Sara Piccione, 16 anni, Gianni Nunzio Musella, 17 anni, Mario Tricca, 15 anni, Alysia Piccamiglio, 15 anni, Roberta Maria Zacchero, 16 anni, Nicolò Robbiano, 15 anni. I professori e le rispettive discipline sono, invece: Andrea Maggi, Italiano ed Educazione Civica, Maria Rosa Petolicchio, Matematica e Scienze, David Wayne Callahan, Inglese, Carlo Santagostino, informatica, Alessandro Carnevale, Arte, Daniele Calanna, Educazione fisica, Luca Raina, Storia e Geografia, Valentina Gottlieb, Aerobica, Carmelo Trainito, Breakdance, Giovanna Giovannini, Educazione musicale, Lucia Gravante e

Piero Maggiò, sorveglianti.

Il Collegio: le ultime news e anticipazioni sulla quarta edizione del programma di Rai 2

Tra le grandi novità di questa edizione de Il Collegio una riguarda il web. Su RaiPlay e Youtube sarà infatti disponibile Il Collegio OFF ovvero uno spin off del programma di Rai 2 che vedrà protagonisti gli allievi della precedente edizione. E se Il Collegio 4 avrà protagonista la voce di Simona Ventura, a Il Collegio OFF ci sarà il figlio della nota conduttrice: Niccolò Bettarini insieme a Valeficient.