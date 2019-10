Il Collegio OFF arriva su RaiPlay e Youtube: le anticipazioni

In attesa di seguire la nuova edizione de Il collegio che quest’anno vedrà i ragazzi catapultati nei mitici anni ’80 con la conduzione di Simona Ventura, in prime time sempre su Rai 2, il pubblico di giovanissimi che seguire il reality, potrà vedere Il collegio OFF. Si tratta di uno spin off del programma più amato dal pubblico dei giovanissimi che vedrà protagonista, tra l’altro, un membro della famiglia Ventura! Niccolò Bettarini infatti ha deciso di seguire le orme di mamma e papà e di entrare nel mondo dello spettacolo. Lo vedremo debuttare quindi ne Il Collegio OFF e non sarà da solo. Ma che genere di programma vedremo su Rai Play e su Youtube?

Si tratta di uno spin-off digital con l’obiettivo di raccontare l’esperienza al Convitto Celana attraverso il punto di vista dei protagonisti della scorsa edizione del programma.

IL COLLEGIO OFF SBARCA ON LINE: LE ULTIME NEWS

Niccolò Bettarini e Valentina Varisco, meglio conosciuta sui social come Valeficient, intervisteranno, puntata dopo puntata, gli allievi de Il Collegio 1968, per rivivere insieme i momenti più belli della loro avventura, scoprire come è cambiata la loro vita dopo questa esperienza e quali saranno i loro progetti futuri.

Le prime due interviste verranno pubblicate alle 15.30 di mercoledì 16 ottobre e venerdì 18 ottobre sul canale YouTube di RaiPlay, e saranno l’epilogo di un racconto che inizierà dalle 13.00 sui profili Instagram ufficiali di Rai2 e de Il Collegio.

Dalla settimana successiva, le interviste saranno pubblicate con due appuntamenti fissi il martedì e il venerdì. Se siete quindi curiosi di sapere che cosa hanno pensato i protagonisti della passata edizione del programma e di sapere quelle che sono state le loro emozioni, non potete perdervi questo spin off!

