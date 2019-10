Matrimonio a prima vista sei mesi dopo: Cecilia e Luca tra fughe, paure e decisioni importanti

Luca e Cecilia sono stati assoluti protagonisti dell’edizione 2019 di Matrimonio a prima vista. La coppia ha conquistato davvero il pubblico di Real Time: i telespettatori hanno fatto il tifo per loro sin dal primo giorno! Di Luca e Cecilia in questi mesi si è parlato moltissimo anche sui social, con i fans a caccia di ogni possibile dettaglio per capire se alla fine i due avessero davvero continuato a essere marito e moglie. Lo scopriremo solo nella puntata di Matrimonio a prima vista sei mesi dopo in onda su Real Time il 5 novembre 2019. Ma nel frattempo per chi non potesse resistere, arrivano le nostre anticipazioni. Infatti Matrimonio a prima vista sei mesi dopo è già disponibile in streaming sull’app Plus di DPlay ( che per 15 giorni può essere anche utilizzata in modo gratuito).

Che cosa è successo quindi tra Luca e Cecilia sei mesi dopo la fine del programma? Li avevamo lasciati con le fedi al dito pronti a costruire una nuova vita da marito e moglie…

MATRIMONIO A PRIMA VISTA SEI MESI DOPO: CECILIA E LUCA SI SONO LASCIATI?

A quanto pare c’è una bruttissima notizia per i fans della coppia. Luca e Cecilia si sono lasciati. O meglio, non hanno mai continuato a essere marito e moglie. I due sembravano essere intenzionati a mettercela davvero tutta per arrivare a vivere quotidianamente questa relazione ma le cose sono andate male. E i due si sono da subito lasciati. A parlare è Cecilia in primis che spiega come Luca, poche ore dopo la registrazione dell’ultima puntata, se la sia data. Il ragazzo ha lasciato Roma, ha lasciato Cecilia ed è scomparso…

Quando Luca arriva per spiegare le sue ragioni dice che ha capito a telecamere spente, che non stava bene proprio con Cecilia. Lo aveva immaginato anche in precedenza ma pensava fosse per via delle telecamere e del programma. Ma invece ha capito che lui non era proprio a suo agio con la giovane. A noi che abbiamo seguito il programma non ci era proprio sembrato ma a quanto pare abbiamo vissuto sensazioni totalmente diverse da quelle di Luca…

Resteranno almeno amici? Per il momento non si sa…Vedremo dopo lo speciale in onda su Real Time se i due via social decideranno di raccontare qualcosa in più su quello che è stato!