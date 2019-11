Pechino Express 2020 spoiler: ecco chi di certo non vincerà

Qualche settimana fa è iniziata l’avventura dei concorrenti di Pechino Express nella nuova edizione del reality di Rai 2. Il viaggio è iniziato per le coppie protagoniste ma il programma come saprete andrà in onda solo tra qualche mese! Pechino Express 2020 torna in Asia e possiamo già dirvi chi potrebbe non aver vinto il reality. Infatti alcuni dei protagonisti sono già tornati in Italia e hanno anche ripreso a usare i social, questo significa che il viaggio è già finito per cui non vinceranno questa edizione del reality ( che immaginiamo tra l’altro duri ancora diverse settimane).

Chi non è arrivato quindi alle puntate finali? Siete curiosi di saperlo? Per voi spoiler, news e anticipazioni.

PECHINO EXPRESS 2020 NEWS E SPOILER: ECCO CHI NON VINCERA’

Il primo a tornare a casa è stato Max Giusti, che come saprete è partito in coppia con Marco Mazzocchi. I due formano la coppia dei gladiatori. Max Giusti è stato forse uno dei primi a tornare in Italia, è stato infatti anche protagonista di una delle ultime puntate di Stasera Tutto è possibile.

Il secondo Vip molto seguito sui social, che è ha commentato anche il suo ritorno in Italia, è l’ex concorrente del Grande Fratello, Gennaro Lillio. Il napoletano ha mostrato il suo ritorno in Italia già al rientro, con le immagini dell’aeroporto; nelle ultime ore tra l’altro Gennaro è stato anche ripreso nelle stories di Martina Nasoni, la vincitrice del Grande Fratello, con la quale ha mantenuto ottimi rapporti. Pare quindi che anche la coppia dei Guaglioni, non abbia avuto vita facile in Asia.

Conoscendo gli altri protagonisti del reality, se dovessimo scommettere su una coppia, di certo punteremmo su Soleil Sorge, la donna di acciaio che all’isola dei famosi ha vinto praticamente tutte le prove. Se la mamma di Soleil dovesse avere anche solo un 1 % della forza della ragazza, immaginiamo davvero che la vittoria è cosa loro!