Pechino Express 2020 presentate le dieci coppie che partiranno per l’ottava edizione

Dopo tanto parlare finalmente arrivano i nomi ufficiali. Sono state infatti presentate le dieci coppie che faranno parte della ottava edizione di Pechino Express in onda nel 2020 su Rai 2. Anche quest’anno la rete punta moltissimo sul reality, nonostante gli ascolti in calo della passata stagione. Ma per incuriosire il pubblico ecco che il cast diventa davvero interessante e di certo non mancheranno le cose di cui parlare. Pechino Express 2020 dovrebbe andare in onda tra marzo e aprile, al momento non è stata ancora resa nota la data. Dieci quindi le coppie in gara che affronteranno un viaggio davvero molto particolare. Si torna infatti in Asia: la Thailandia, la Cina e la Corea saranno le mete di questo viaggio.

Pechino Express 2020 le coppie: I Gladiatori – Max Giusti e Marco Mazzocchi

Sicuramente i due non meritano presentazioni. Un attore comico amatissimo e un grande conduttore di punta della Rai. Una coppia inedita. Non sappiamo se siano anche amici nella vita reale ma di certo sono pronti per il viaggio di Pechino Express 2020.

Pechino Express 2020, le coppie Padre e Figlia – Marco Marchisio (alias Marco Berry) e Ludovica Marchisio

Chi si conosce sicuramente molto bene sono invece Marco Marchisio e sua figlia Ludovica. Di solito queste coppie regalano sempre grandi soddisfazioni, vedremo che cosa accadrà in questo viaggio!

Pechino Express 2020 le coppie, Le Figlie d’Arte – Asia Argento e Vera Gemma

Come ampiamente annunciato nelle anticipazioni di Pechino Express 2020 che circolano ormai da settimane, in gara anche Asia Argento e Vera Gemma che, oltre a essere due figlie d’arte, sono anche molto amiche nella vita reale.

Pechino Expresso 2020 le coppie: I Wedding Planner – Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi

Il nome di Enzo Miccio era stato già fatto da qualche tempo ma in molti pensavano che avrebbe partecipato a Pechino Express in compagnia del suo compagno e invece lo vedremo con una collega.

Pechino Express 2020 le coppie, Le Collegiali – Nicole Rossi e Jennifer Poni

E visto che per Rai 2 uno dei programmi di punta resta Il collegio ( non a caso la prima edizione del programma di Rai 2 è partita con il botto con oltre 2,5 milioni di spettatori davanti alla tv) nel cast non potevano mancare due volti amati delle passate edizioni.

Pechino Express 2020 le coppie: Gli Inseparabili – Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori

I Two Twins sono ormai molto conosciuti sul piccolo schermo e non si separano mai. Sono gemelli nella vita e nel lavoro e sono pronti a fare questo viaggio che li porterà alla scoperta di nuovi mondi ma sempre insieme.

Pechino Express 2020 le coppie: Le Top – Ema Kovac e Dayane Mello

E non sarebbe un viaggio degno di questo nome se non ci fossero anche delle bellissime. Questa volta a tenere alto l’onore delle belle che ballano arrivano Ema e Dayane pronte per Pechino Express 2020.

Pechino Express 2020 le coppie: Mamma e Figlia – Soleil Sorge e Wendy Kay

E se c’è una coppia su cui puntiamo davvero per farci delle risate ma anche per quantità di cazzimma da mettere in gara, è quella formata da Soleil e sua madre. Che la Sorge sia un robot pronto a vincere tutte le prove, come ha dimostrato sull’Isola dei famosi, lo sappiamo già. E se ne ha preso alla mamma, non ce ne sarà per nessuno…

A tal proposito ci sembra anche chiaro il motivo per il quale Luca Onestini non abbia partecipato al reality. Pensare di ritrovarsi a dormire in giro per l’Asia insieme alla sua ex fidanzata, non era forse il massimo…

Pechino Express 2020 le coppie, I Palermitani – Annandrea Vitrano e Claudio Casisa

Per chi non li conoscesse, sono molto famosi sui social dove spopolano con i loro video “I soldi spicci”. Si faranno amare anche dal pubblico che segue Pechino Express e si faranno conoscere meglio? Vedremo nel viaggio che cosa succederà.

Pechino Express 2020 le coppie, I Guaglioni – Gennaro Lillio e Luciano Punzo

E se la bellezza femminile e ben rappresentata, anche per quella maschile siamo messi beni. Gennaro Lillio alla ribalta dopo la sua partecipazione al Grande Fratello e poi mister Italia 2017, Luciano. Insieme formano la coppia dei guaglioni ma sicuramente anche dei bellocci. Vedremo come si troveranno insieme in questa nuova avventura di Pechino Express 2020.