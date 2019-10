Pechino Express 2020, ultime notizie sul cast: Moser e Onestini rinunciano ma arriva…

Cresce l’attesa per la nuova edizione di Pechino Express 2020, il reality adventure di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca. Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda del programma eppure le indiscrezioni sul cast impazzano sul web. Le riprese di Pechino Express inizieranno proprio in questo mese di ottobre ma dovrebbe sbarcare in prima serata sulla seconda rete della Rai intorno a febbraio 2020. Veniamo al dunque. Chi saranno i viaggiatori di questa nuova ed emozionante edizione di Pechino Express? Sono tanti i nomi praticamente dati per certi da mesi, ma si sa, queste sono voci, per aspettare le certezze bisognerà avere le conferme ufficiali.

Pechino Express 2020: quello che sappiamo sul cast a pochi giorni dalle riprese

Non sono state ancora ufficializzate le coppie di Pechino Express ma pare proprio che a mettere lo zaino rosso in spalla ci saranno: Asia Argento in coppia con la nota attrice Vera Gemma, il presentatore Max Giusti insieme a Marco Mazzocchi, Marco Berry insieme alla figlia Ludovica e la bellissima Dayane Mello in coppia con Ema Kovac, la Madre Natura di Ciao Darwin. Non solo però. Anche Enzo Miccio e la sua collaboratrice Carolina Giannuzzi e Giucas Casella in coppia con la sua Valeria potrebbero essere tra i viaggiatori di Pechino Express 2020. Altri personaggi noti, invece, hanno deciso di rinunciare al game adventure e, al loro posto, ci sarebbe già una nuova coppia!

Pechino Express, chi ha rifiutato? Al cast si aggiunge un noto Youtuber

Qualche settimana fa abbiamo parlato della possibilità di vedere in gara Ignazio Moser e Luca Onestini ma secondo le ultime notizie pare proprio che i due noti ex gieffini abbiano deciso di non partecipare a Pechino. Non sarebbero certo gli unici però. Secondo le indiscrezioni anche Eva Henger e la figlia Mercedesz sarebbero dovute essere una coppia del programma di Rai 2. La loro partecipazione a Pechino Express potrebbe essere stata compromessa dagli ultimi avvenimenti tra madre e figlia per via della polemica sul rapporto tra Mercedesz e il suo fidanzato? Potrebbe sì ma niente di ufficiale. Anche Nicole Rossi, una delle protagonista della terza edizione de Il Collegio, era data per certa eppure la sua partecipazione è ancora incerta. Quello che invece sarebbe certo, secondo le indiscrezioni sul web, è l’arrivo di una nuova coppia. Si tratterebbe del noto Youtuber Marco Leonardi che potrebbe partecipare alla nuova edizione del game adventure insieme alla sua fidanzata Carola Ricci.