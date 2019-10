Pechino Express 2020 ultime notizie sul cast: le coppie in gara e le coppie che hanno rifiutato

Cresce l’attesa per la nuova edizione di Pechino Express, il reality adventure che andrà in onda su Rai 2 nel 2020. Sul web già circolano delle indiscrezioni che riguardano il nuovo cast e le nuove coppie che parteciperanno al programma. Un nome fra tutti sarebbe quello di Asia Argento pronta a mettere lo zaino rosso in spalla insieme alla sua amica Vera Gemma. Altri due nomi che potremmo presto vedere in gara a Pechino Express potrebbero essere quelli di Marco Berry e Nicole Rossi. Lui è un conduttore di Italia Uno mentre lei è stata una delle protagoniste della terza edizione de Il Collegio.

Pechino Express 2020 cast, le possibili coppie in gara

Secondo le ultime indiscrezioni tra i concorrenti della prossima stagione di Pechino Express potrebbe esserci pure Dayane Mello che si è già messa in gioco in altri programmi come L’Isola dei Famosi e Ballando con le Stelle. Da qualche tempo poi è noto il gossip della partecipazione di Ignazio Moser, ex gieffino e fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ignazio sarebbe pronto per nuovi progetti lavorativi e uno di questi potrebbe essere proprio Pechino Express 2020. Moser potrebbe presentarsi in coppia con Moreno, un suo cugino, anche se in tanti sperano di vederlo in gara proprio con la bella Chechu! Altro nome ancora incerto è quello di Giucas Casella che ha già fatto sognare i telespettatori de L’Isola dei Famosi. Giucas potrebbe partire per Pechino Express in coppia con la sua Valeria Perilli.

Pechino Express 2020 ultime notizie cast: Ivana e Luca Onestini hanno già rifiutato?

Dalle ultime notizie sul web che riguardano proprio il cast di Pechino Express arriva una indiscrezione che riguarda una coppia che avrebbe già rifiutato di partecipare al reality adventure di Rai Due. Si tratterebbe di Luca Onestini e Ivana Mrazova. La notizia del rifiuto della coppia arriva direttamente dal settimanale Chi. Come ben sappiamo Luca è un ex protagonista di Uomini e Donne oltre che vincitore del Grande Fratello, luogo dove ha conosciuto la sua Ivana. Il loro amore ha fatto sognare i telespettatori e i fan vorrebbe vederli alle prese con le difficile sfide di Pechino Express. Ivana e Luca hanno davvero rifiutato? Per il momento i due diretti interessato non hanno dichiarato nulla a tal proposito. Il rifiuto riguarderebbe una certa aria di crisi?

Chi invece dovrebbe esserci è Enzo Miccio che dovrebbe fare coppia con il suo compagno.