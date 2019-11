90 giorni per innamorarsi e poi, Ashley e Jay: c’è una novità sulla loro storia d’amore

E’ stata una delle coppie protagoniste di 90 giorni per innamorarsi e di 90 giorni per innamorarsi e poi. Non solo negli Usa dove il programma è andato in onda su TLC ma anche in Italia. 90 giorni per innamorarsi è uno dei format più amati in onda su Real Time e il pubblico si è affezionati ai protagonisti di queste storie d’amore. In particolare vi vogliamo parlare oggi di Ashley e Jay. Ricorderete che lei aveva cacciato di casa il jamaicano dopo aver scoperto che suo marito l’aveva tradita , facendo sesso con una ragazza conosciuta nella stessa città in cui abitavano. La bella bionda ha poi chiesto il divorzio ma ha dovuto aspettare tutti i tempi della burocrazia, oltre ad avere anche diversi ostacoli visto che Jay ha preso tempo per trovare il modo per restare negli Usa e non essere rimandato dall’immigrazione in Jamaica visto che ancora non aveva la Green Card.

Oggi però Ashley via social annuncia una novità. Lei e Jay sono finalmente divorziati. La notizia è stata data in esclusiva al sito The Hollywood Gossip che ha seguito questa coppia anche negli ultimi mesi, fino ad arrivare al divorzio. Sul sito si parla di un epilogo dolce amaro visto che Ashley era davvero innamorata di Jay e ci ha creduto fino all’ultimo. Ma il suo amore non è bastato per recuperare il rapporto, visto tutto quello che Jay ha fatto.

ASHLEY E JAY HANNO DIVORZIATO: FINISCE COSI’ LA STORIA DELLA COPPIA PROTAGONISTA DI 90 GIORNI PER INNAMORARSI E POI

Ashley Martson e Jay Smith non sono più marito e moglie. E’ questa la notizia che arriva dagli Usa. Ashley ci aveva creduto e, dopo il matrimonio in solitaria a Las Vegas, aveva deciso di sposare di nuovo Jay anche in Jamaica. Ma le cose non sono andate bene perchè Jay le ha spesso mentito, sentendo delle altre ragazze sui social e sulle app di incontri ma non solo. Durante la stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi, Ashley aveva scoperto che Jay l’aveva tradita anche fisicamente con una donna conosciuta in città.

In tv non abbiamo però visto che nel gennaio del 2019 Ashley aveva avuto un grave problema di salute che l’aveva costretta a letto in ospedale per molte settimane. In quella occasione Jay era stato al suo fianco e sembrava che tra i due potesse tornare il sereno…

I due quindi si erano rimessi insieme. Jay si prendeva cura di lei e stava al suo fianco per non farle mancare nulla. Ashley gli aveva perdonato anche il tradimento. Sembrava che tutto stesse andando per il meglio. Ma nel giro di pochi mesi, il tempo di tornare in forma e in salute, Ashley aveva scoperto che Jay aveva continuato a tradirlo. Pare che Jay raccontasse alle donna con cui stava anche altre bugie, ma questa è una vicenda che di certo il giamaicano avrà chiarito con la sua amante ( negli Usa sui social è scoppiato il caos con segnalazioni su segnalazioni di Jay in giro per locali con donne diverse).

Ma non finisce qui. Approfittando di un viaggio di Ashley fuori città, il giamaicano sarebbe entrato in casa per rubare delle cose. La ragazza aveva quindi denunciato suo marito e il tribunale aveva dato a lui una sorta di ordine restrittivo. Inoltre i due non potevano parlare della vicenda sui social e lui non poteva contattare Ashley.

Jay però non era stato rispettoso e aveva anche pubblicato delle fotografie sui social. Era stato quindi arrestato e messo in custodia per diverso tempo. Qualcuno però aveva pagato la cauzione a Jay e lui si era ricongiunto con la sua amante e sembravano essere felici. Ma Jay era ancora sposato con Ashley, almeno legalmente. Qualche tempo dopo Kayla e Jay si sono lasciati. Il giamaicano invece si era rivisto con sua moglie.

Ma questa storia non è ancora terminata! Infatti Ashley nonostante tutto aveva di nuovo perdonato il ragazzo. Lui però aveva continuato a tradirla tanto che la sua nuova amante aveva denunciato tutto sui social dicendo di essere persino incinta.

Nel mese di novembre aveva messo sui social una foto con dei soldi, la sua busta paga. Ashley invece continuava a chiedere le firme del divorzio. E ieri finalmente è arrivata la notizia del divorzio. Ashley ha parlato prima di un fallimento, poi ha spiegato di avercela messa davvero tutta. La donna ha spiegato che non è felice in questo momento, anche se vuole voltare finalmente pagina e dedicarsi ai suoi figli.

Ashley aveva creduto che Jay potesse essere la persona giusta per lei e invece in poco tempo si è sposata e ha divorziato. Non riesce ancora a crederci. Adesso vuole ringraziare tutti per l’affetto che ha ricevuto in questi mesi e pensare al suo futuro.