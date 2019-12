Grande Fratello Vip 4, Signorini conferma altri 4 nomi e smentisce Marco Carta: nessuno lo ha invitato

Mancano ormai sempre meno settimane alla nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini che partirà proprio a gennaio 2020. Ieri sera, mercoledì 18 dicembre, lo stesso Signorini è stato ospite di CR4 – La Repubblica delle donne e ha avuto modo di svelare qualcosa in più sull’edizione numero quattro del GF Vip. Più di qualcosa in realtà visto che ha rivelato ben quattro concorrenti del reality show. Prima fra tutti Adriana Volpe, anche se il nome della conduttrice circolava già da qualche tempo. Altro volto vip che entrerà nella casa più spiata d’Italia è quello di Michele Cucuzza, anche lui conduttore.

Viene confermata anche l’indiscrezione sulla partecipazione di Antonella Elia che sarà una gieffina a tutti gli effetti. Ultimo nome è invece quello del modello Andrea Denver.

Niente Grande Fratello Vip per Marco Carta: adesso parla Alfonso Signorini

Da Piero Chiambretti, Alfonso Signorini ha parlato anche del cantante Marco Carta. Il giovane artista infatti aveva dichiarato che è stato invitato moltissime volte a partecipare a questa nuova edizione del Grande Fratello Vip ma lui ha sempre rifiutato l’offerta. Marco Carta non sarà dunque un concorrente del reality show di Canale 5 ma Alfonso Signorini ha avuto qualcosa da dire in merito. “Marco Carta ha detto che ha rifiutato la proposta di entrare nella casa del Grande Fratello Vip quest’anno ma veramente noi non glielo abbiamo mai chiesto” sono state le parole di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip: tutti i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia

Il cast prende forma anche perché l’8 gennaio è davvero vicino. Dopo avervi confermato la partecipazione di Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia e Andrea Denver, vi ricordiamo anche quella del cantautore Pago che dalla Toffanin a Verissimo ha già parlato della nuova esperienza in arrivo dopo la delusione con Serena Enardu a Temptation Island Vip. Ma quali sono gli altri personaggi famosi che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip? Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. Un cast destinato sicuramente a lievitare e ulteriori nomi potrebbero essere annunciati nella prossime ore. Intanto che cosa ne pensate di questi?