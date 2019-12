Pago al Grande Fratello VIP 4: a Verissimo spiega perchè ha detto si

E’ stato uno dei protagonisti indiscussi della seconda edizione di Temptation Island VIP e a quanto pare sarà anche tra i protagonisti del Grande Fratello VIP 4. Parliamo di Pago che domani sarà ospite nella puntata di Verissimo del 14 dicembre 2019. E proprio nel salotto di Silvia Toffanin il cantante ha ufficializzato la sua presenza nel reality di Canale 5 e ha anche spiegato per quale motivo ha accettato la proposta di Alfonso Signoroni.

Pago e Serena Enardu sono stati protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island VIP e di loro si parla ancora moltissimo. Dopo la fine del reality Pago e Serena hanno deciso di lasciarsi anche se il cantante si è detto ancora innamorato della sua ex. Hanno però diviso le loro strade ma probabilmente nella casa del GF si parlerà ancora anche di questo.

PAGO DA TEMPTATION ISLAND VIP ALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 4

Pago ha spiegato nel salotto di Silvia Toffanin che ha subito detto si alla proposta di Alfonso Signorini. Il conduttore del GF VIP lo ha convinto senza dover battagliare troppo a mettersi di nuovo in gioco per una nuova avventura televisiva.

Ne ho veramente bisogno. Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere

Come molti ex concorrenti del reality, anche Pago quindi pensa che la cura casa GF possa fargli bene e possa fargli dimenticare quello che è successo negli ultimi mesi. Per lui sarà il primo Natale senza Serena dopo sette anni di fidanzamento ma avrà tante cose a cui pensare visto che il 7 gennaio inizia la sua avventura nella casa del GF.

Come reagirà Serena a questa notizia? L’ex tronista di Uomini e Donne sta cercando di superare questa separazione con un lungo percorso di analisi. Vedere Pago tutti i giorni nella casa del GF Vip potrebbe far riaffiorare vecchi sentimenti o la storia è chiusa per sempre? Pago si dice ancora innamorato di Serena, vedremo…