Il Cantante Mascherato: ecco i 4 giudici ufficiali… ma sul web è già polemica!

La corsa verso la prima puntata de Il Cantante Mascherato procede senza sosta sul web e in tv attraverso vari lanci e anticipazioni. Dopo aver annunciato e mostrato le otto maschere che conterranno gli altrettanti otto vip in gara, la Rai ha deciso di annunciare anche i nomi dei quattro giudici che proveranno ad indovinare chi sono i personaggi famosi in incognito.

Ma chi sono i quattro giudici ufficiali? E come mai, a poche ore dall’annuncio, sul web è già esplosa una nuova polemica? Scopri tutto qui di seguito…

Il Cantante Mascherato: i quattro giudici ufficiali

Attraverso una nota ufficiale apparsa sui portali legati alla Rai, sono stati ufficialmente svelati i nomi dei quattro giudici della prima edizione de Il Cantante Mascherato. Al bancone presente di fronte al palco troveremo personaggi del calibro di Patty Pravo, l’attrice Ilenia Pastorelli, il conduttore ed attore Flavio Insinna e l’onnipresente giudice di Ballando con le Stelle Guillermo Mariotto.





La scelta fatta dalla produzione de Il Cantante Mascherato sembra chiara: provare ad unire dei nomi totalmente inediti – come quello della Pastorelli – a giudici che già conoscono molto bene il ruolo in questione (Mariotto su tutti). Patty Prato sarà l’esperta in ambito canoro mentre a Flavio Insinna potrebbe andare il ruolo più istrionico, quello dell’indagine da fare sui personaggi fra indizi e interrogatori (quasi in memoria del ruolo del Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Flavio Anceschi nella fiction Don Matteo).

Un quartetto che però pare non sia piaciuto ad una buona cerchia di internauti…

Il Cantante Mascherato: polemiche online sui giudici

Sul web le critiche, le polemiche e gli attacchi sono all’ordine del giorno… specialmente se parliamo di gossip o show intrattenimento. E il kick-off dei quattro giudici è stato oggetto di prime opinioni negative.

Molti su blog e social sottolineano il fatto che probabilmente ci si aspettava dei nomi di maggior pregio; una lamentela che ogni anno si riversa su tutti i format prodotti in Italia e che poi viene quasi solitamente smentita dai fatti. Qualcuno ricorda ancora il flop del blasonatissimo Ricky Martin ad Amici?

Come si comporterà la giuria de Il Cantante Mascherato? Nel frattempo, il primo vero appuntamento televisivo con il programma è fissato per il 26 dicembre con un lungo special d’anteprima trasmesso all’interno de La Vita in Diretta.





Il Cantante Mascherato: ecco i 4 giudici ufficiali… ma sul web è già polemica! ultima modifica: da