Grande Fratello VIP 4: casa dei tradimenti? Serena Enardu, Imma Battaglia e altri ex scelti da Signorini

Più che la casa del Grande Fratello VIP 4, quest’anno il reality show condotto e diretto da Alfonso Signorini sembra una succursale televisiva di uno di questi settimanali di gossip da parrucchiera. Ma se fino alla prima puntata, i nostro erano semplicemente dei dubbi, ora ne abbiamo la piena certezza. Il reality show Mediaset era nato per blindare dei concorrenti fra le quattro mura di una casa per non dargli alcun contatto con l’esterno; adesso è diventato l’esatto opposto.

Fra discussioni con Alfonso Signorini e incursioni in casa, si è parlato solo di gossip legati alla vita esterna di alcuni concorrenti. A cominciare dalla separazione nata a Temptation Island VIP fra Pago e Serena Enardu. Un siparietto costruito e fortemente spalleggiato dal padrone di casa del programma che, purtroppo per lui, è stato distrutto dal televoto da casa: i fan del Grande Fratello VIP 4 hanno deciso di mandare via Serena Enardu. Ma non è l’unica ex ad essere entrata fra le discussioni della seconda puntata del programma…

Grande Fratello VIP 4: arriva Imma Battaglia, ex di Licia Nunez

Un’altra ex è poi entrata nella casa: Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi ma ex fidanzata di Licia Nunez. L’attrice aveva parlato della separazione dalla donna dovuta ad un maldestro tradimento. Puntuale come una tassa, Imma Battaglia si è materializzata nel salotto della casa per una discussione faccia a faccia. L’una ha parlato di poca trasparenza nelle dichiarazioni, l’altra ha raccontato la sua verità. Risultato: la discussione non ha portato ad alcuna conclusione e la povera Licia Nunez è poi corsa in camera da letto sopraffatta da un mix emotivo di rabbia e lacrime.

E visto che siamo in tema di ex, Alfonso Signorini ha infilato il dito nella piaga nel presunto triangolo nato fra Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio. La giovane influencer ha ribadito il fatto di esser stata baciata dall’attore pugliese nonostante quest’ultimo dichiari il contrario.

E proprio in conclusione di puntata, Alfonso Signorini ha lasciato intendere che la new entry Elisa De Panicis ha avuto una conoscenza particolare con l’atletico Andrea Denver. Lui ha subito fatto il vago dicendo che i due si conoscono da buoni amici.