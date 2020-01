Serena Enardu solo ora si accorge di amare ancora Pago ma il pubblico non sta dalla sua parte. Ingresso a rischio

Quello che il pubblico avrà deciso in merito al destino di Pago e Serena Enardu lo scopriremo solo questa sera, nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 4 ( e considerando che il confronto dovrebbe essere la punta di diamante della puntata, immaginiamo che bisognerà aspettare fino a tarda ora per avere il risultato). Nel frattempo queste ore nella casa del Grande Fratello VIP 4 sono servite, a quanto pare, alla Enardu per ribaltare completamente il suo punto di vista su Pago e sulla loro storia d’amore. Ricordate tutte le lamentele fatte nel corso di Temptation Island VIP? I silenzi, i musi lunghi, i modi di fare di Pago, una storia noiosa che non aveva futuro? Ecco oggi Serena ha ribaltato tutto tanto che nella puntata del day time del Gf VIP 4 in onda su Canale 5 il 10 gennaio l’abbiamo persino sentita dire che le mancano i silenzi di Pago. Le stesse cose delle quali, di fronte alla saggia Alessia Marcuzzi si lamentava. Il silenzio di Pago in aeroporto, in macchina, il suo essere troppo pantofolaio, il fatto che non organizzasse nulla per lei, che non la sapesse stupire, che non le desse quel quid in più che da anni stava ancora cercando.

Eppure non è passata una vita, sono passati solo mesi da quando a settembre, in Sardegna, si consumava il dramma. Pago ci ha provato fino all’ultimo a riconquistare la sua Serena, con gli occhi lucidi e l’orgoglio di un uomo ferito non ha mai smesso di dirle quanto la amasse, quanto per lui fosse speciale. Ma Serena non ha voluto sentire ragioni. Neppure il Natale trascorso insieme ha dato lo stimolo giusto alla Enardu per dire al suo Pago di fermarsi, di aspettarla, di non fare nulla in casa perchè dopo magari, lei ci sarebbe stata.

SERENA ENARDU ANCORA INNAMORATA DI PAGO: GLIELO VUOLE DIRE NELLA CASA DEL GF VIP 4

Ha scelto di dirglielo davanti a milioni di spettatori, davanti alle telecamere. Qualcuno dice che sarà una sorta di rivincita per Pago, umiliato davanti a milioni di spettatori. Questa volta è il turno di Serena? In realtà l’ex tronista non ha fatto una gran figura questa estate e continua a non farla ora, almeno secondo i telespettatori che non si schierano dalla sua parte anzi. Il suo ex Giovanni Conversano, l’ha definita malata di visibilità, ed è un po’ l’accusa che da più parti arriva per la sarda. Era davvero necessario rubare la scena anche stavolta? Era davvero necessario questo confronto? Che televisivamente sarà forte, che c’era da aspettarselo è tutto vero. Eppure alle volte basta saper dire un no. Quello che Serena, oggi in cerca di una seconda possibilità, avrebbe dovuto dire a chi le ha chiesto di entrare nella casa del Gf.

L’ultima parola spetta al pubblico. A giudicare da quello che si legge sui social, nessuno vorrebbe dare a Serena la possibilità di dire in mondo visione a Pago che lo ama ancora…Cosa accadrà? Lo scopriremo solo questa sera!