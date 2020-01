Barbara d’Urso e Alfonso Signorini suggellano la ritrovata armonia e si scambiano complimenti in diretta

Chi ama il mondo dello spettacolo ha seguito in questi anni, la sorta di guerra a distanza tra Barbara d’urso e Alfonso Signorini che, per lungo tempo, non si sono trattati. I motivi chiaramente sono diversi ma non è importante guardare indietro ma solo avanti: i due conduttori infatti hanno fatto pace. E oggi per la prima volta Barbara d’urso, da uno dei programmi più visti di Canale 5, Pomeriggio 5, ha lanciato la nuova edizione del Grande Fratello VIP. Negli ultimi anni mai nessun collegamento con Ilary Blasi o Alessia Marcuzzi per le edizioni dei reality a dimostrazione che in casa Mediaset, il gioco di squadra, sia una cosa rara. Ma con il GF VIP 4 le cose cambiano. Già ieri, nella prima puntata dell’anno di Pomeriggio 5, la d’Urso aveva annunciato che ci sarebbero state interviste, esclusive e clip dedicate al reality che troverà ampio spazio nel suo programma quest’anno.

E oggi Alfonso Signorini, a poche ore dalla prima puntata del GF VIP si è collegato in diretta con Pomeriggio 5 per lanciare il reality ma non solo. Il direttore di Chi ha anche voluto ringraziare Barbara per lo spazio dato e anche suggellare la ritrovata armonia! Pace fatta con reciproci complimenti tra Barbara e Alfonso.

POMERIGGIO 5: PACE IN DIRETTA TRA ALFONSO SIGNORINI E BARBARA D’URSO

“Sono veramente felice di essere qui” ha detto Alfonso Signorini nel suo collegamento con Pomeriggio 5 salutando Barbara d’Urso e il suo pubblico. “Sono felice di presentare questo programma che è storia del nostro paese, questa è una parte importantissima della nostra vita che ricorderò” ha detto il conduttore del GF VIP. “Ho capito che nella vita i bronci, i litigi fanno male, fanno venir le rughe, quindi è meglio non averle e fare la pace” ha detto Signorini su Canale 5.

Alfonso Signorini si è detto poi felice di aver finalmente ritrovato una grande amica che aveva perso per qualche tempo. La conduttrice ha risposto facendo a sua volta i complimenti a un grande professionista, regista, direttore di una delle riviste più importanti in Italia. “Sono felice per te, faccio il tifo per te, il GF è nel mio dna” ha detto la d’Urso. Insomma pace è fatta anche davanti 2 milioni di spettatori!