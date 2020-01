Grande Fratello VIP 4: Valeria Marini affronta Rita Rusic… con un papiro nel reggiseno!

Il tanto atteso scontro fra le due primedonne di Vittorio Cecchi Gori si è finalmente consumato sotto le telecamere della casa del Grande Fratello VIP 4. Un incontro che però lascerà con l’amaro in bocca tutti coloro che si aspettavano una rissa verbale a colpi di urla e frasi ad effetto… Chi sono le due donne in questione? Ovviamente stiamo parlando di Rita Rusic, concorrente dell’edizione attualmente in corso del reality Mediaset, e Valeria Marini, ospite speciale della trasmissione.

Ma come sono andate esattamente le cose fra le due? Ecco come si è svolto ed evoluto l’atteso incontro fra le due ex rivali in amore Valeria Marini e Rita Rusic…

Grande Fratello VIP 4: Valeria Marini affronta Rita Rusic

Ad aprire le danze è stato Alfonso Signorini che, per introdurre l’argomento e far sgomberare con calma il salotto, ha chiesto a Rita Rusic di raggiungere la Mistery Room per un colloquio privato. I due hanno discusso di Vittorio Cecchi Gori e della “terza incomoda” Valeria Marini. Lì su due piedi, a dire il vero, la Rusic non ha parlato male della showgirl sarda ma si è soffermata a discutere di alcune problematiche familiari.

Una volta uscita dalla Mistery Room, Rita Rusic ha trovato ad aspettarla Valeria Marini; l’ospite si è inizialmente dimostrata molto affabile nei confronti della Rusic, arrivando persino a chiederle se stesse vivendo positivamente l’esperienza del Grande Fratello VIP 4. Poi, come da sua indole, la Marini ha iniziato a scaldarsi e a pretendere scuse rispetto ad alcune vecchie dichiarazioni rilasciate alla stampa dalla Rusic.

Rita Rusic non è formalizzata più di tanto, ha mantenuto un tono di voce basso ed ha invitato la sua interlocutrice a non urlare durante la discussione. La faccenda è andata avanti e, vista la svogliatezza con cui la Rusic replicava alle accuse, Valeria Marini ha deciso di tirare fuori le prove di queste presunte false dichiarazioni.

Tirate fuori letteralmente. Eh sì perché Valeria Marini ha sorpreso tutti tirando fuori dal reggiseno un lungo papiro composto da tanti screenshot di giornali e testate online con le affermazioni mendaci della Rusic. “Sì, li leggerò” ha replicato la produttrice.

Ovviamente, alla fine della fiera, le scuse non sono arrivate e la Marini le ha mandato i suoi baci (non stellari questa volta).