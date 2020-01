Maurizio Costanzo al vetriolo contro il GF VIP e Salvo Veneziano: certa televisione andrebbe censurata

Negli ultimi giorni si è davvero parlato moltissimo di quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 4. Dall’espulsione di Salvo Veneziano ( che ha poi continuato a frequentare salotti Mediaset indisturbato) alle frasi inopportune di altri concorrenti. Il reality si sa, fa discutere, come succede sempre con questo format e divide. Non tutti la pensano allo stesso modo.

Non ha peli sulla lingua Maurizio Costanzo per provare a spiegare quello che è oggi il suo punto di vista sul Grande Fratello. Così dopo aver lanciato delle stangate anche su Monica Bellucci e Claudia Gerini in relazione al Festival, il giornalista parla del Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini. Lo fa dalle pagine della rivista Nuovo provando a spiegare in maniera sintetica ma precisa, quello che è al momento il suo punto di vista.

MAURIZIO COSTANZO SUL GRANDE FRATELLO VIP: ECCO COSA PENSA

“Il Grande Fratello è un programma che riserva spesso uno spettacolo indecente a causa del comportamento di certi personaggi. È il caso di questo tizio, un perfetto sconosciuto che venti anni fa ha goduto di qualche mese di popolarità – senza alcun merito – salvo poi finire nel dimenticatoio. E alla prima occasione che ha avuto per tornare in televisione ha espresso il peggio di sé. Certa televisione di oggi andrebbe censurata: non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. Vuole dire che possiamo pure farne a meno” queste le parole di Maurizio Costanzo per Nuovo Tv.

Se in passato, tra l’altro, le gesta dei protagonisti dei reality potevano essere giustificate con gli ascolti d’oro che si incassavano ( medie alte superiori ai 5 milioni di spettatori) nelle ultime edizioni il pubblico si è allontanato da questi format che registrano anche ascolti molto bassi. Del resto ormai i social sono una sorta di Grande Fratello. Su Instagram succedono molte più cose che nella casa e i followers/telespettatori hanno quasi sempre un occhio nella vita del vip che racconta tutto senza censure nella maggior parte dei casi.

E’ davvero arrivato il momento di scrivere la parola fine o magari prendersi un po’ di tempo per sperimentare altro?