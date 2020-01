Barbara Alberti lascia il Grande Fratello VIP 4 per una indisposizione ma il pubblico sui social è scettico

Ieri vi avevamo detto che Barbara Alberti aveva lasciato la casa del Grande Fratello VIP 4 per degli accertamenti medici. I telespettatori hanno quindi aspettato notizie della concorrente anche per conoscere il suo stato di salute. Per tutta la giornata sui social si è parlato della scrittrice ma lei non era in casa. Nel tardo pomeriggio di oggi, 26 gennaio 2020, è arrivato il comunicato ufficiale del Grande Fratello che ha annunciato quello che è successo. La Alberti ha deciso di lasciare la casa per via di una indisposizione, questa almeno la comunicazione ufficiale sui social da parte della produzione del programma di Canale 5.

Il pubblico però inizia a nutrire seri dubbi. Infatti nella diretta di venerdì la Alberti aveva manifestato la volontà di lasciare il gioco, non sentendosi a suo agio. La scrittrice in diretta aveva detto determinate cose ad Alfonso Signorini ma dopo parlando con gli altri concorrenti, aveva fatto notare che il conduttore aveva mostrato uno strano atteggiamento verso di lei. “Prima ero la Madonna, adesso mi attaccano“aveva detto Barbara facendo capire che non si sentiva più a suo agio.

GRANDE FRATELLO VIP: BARBARA ALBERTI LASCIA IL GIOCO

Ecco il post pubblicato sui social del Grande Fratello VIP

Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la Casa di #GFVIP per una indisposizione. Il televoto è stato quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Questo il messaggio ufficiale del Grande Fratello VIP 4 ma nessuno crede che siano i motivi di salute ad aver fatto prendere a Barbara questa decisione. I fans del reality infatti credono che la scrittrice abbia deciso di lasciare il gioco e si stia tergiversando, parlando di problemi medici quando in realtà il suo è un semplice abbandono.

Noi chiaramente ci auguriamo che la Alberti stia bene e che non ci sia nulla di grave. Un piccolo mistero arriva però dai social: pare che ieri in casa si siano sentite delle urla, dei pianti. Possibile che fosse Barbara? Probabilmente il giallo sarà risolto lunedì sera in diretta. Vedremo…

