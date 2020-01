A Live Macchina della verità a Vittorio Cecchi Gori: Rita o Valeria, chi è la donna della sua vita?

Vittorio Cecchi Gori è stato ospite ieri, domenica 26 gennaio 2020, a Live – Non è la d’Urso dove si è sottoposto alla macchina della verità. Sappiamo bene che qualche giorno fa il noto produttore è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Rita Rusic. E nell’appuntamento successivo, la concorrente a incontrato invece Valeria Marini. L’attrice e la showgirl hanno amato lo stesso uomo e tra di loro non scorre certo buon sangue, anzi. E così, dopo lo scontro tra Rita Rusic e la Marini, Vittorio Cecchi Gori ha deciso di sottoporsi alla macchina della verità al programma di Barbara d’Urso.

Vittorio Cecchi Gori a Live – Non è la d’Urso: “Rita Rusic la donna della mia vita”

Nello studio di Live – Non è la d’Urso, Vittorio Cecchi Gori ha avuto modo di fare un po’ di chiarezza sulle affermazioni fatte da Rita Rusic e Valeria Marini al Grande Fratello Vip 4. Il noto produttore cinematografico ha confermato alcune delle dichiarazioni delle donne attraverso la macchina della verità. Vittorio ha anche affermato che era in difficoltà finanziaria e che Valeria Marini ha anticipato dei soldi per aiutarlo ma lui ha restituito tutto alla showgirl.

Vittorio Cecchi Gori stava per avere un figlio da Valeria Marini? La risposta a Live

Tra le tante domande fatte da Barbara d’Urso a Vittorio Cecchi Gori, la conduttrice di Live ha anche chiesto se è vero che lui e Valeria Marini stavano per avere un figlio. Vittorio Cecchi Gori non ha voluto rispondere a questa domanda. Segue poi: “La donna più importante della tua vita è Rita Rusic?” Vittorio ha risposto di sì alla domanda di Barbara d’Urso e la macchina della verità ha confermato la risposta veritiera del produttore cinematografico.

Chissà se adesso Rita Rusic avrà modo di vedere le risposte che Vittorio Cecchi Gori ha dato a Live – Non è la d’Urso sottoponendosi alla macchina della verità. Alfonso Signorini informerà la concorrente del Grande Fratello Vip 4 sull’ospitata di Cecchi Gori da Barbara d’Urso?