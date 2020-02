Pago e Serena Enardu prima notte da piccioncini nell’oblò ma il pubblico è in protesta

Come è trascorsa la prima notte in casa al Grande Fratello VIP 4 tra Pago e Serena Enardu? I compagni di viaggio del cantante hanno scelto di concedere un privilegio, o forse qualcuno lo ha suggerito dall’alto, alla coppia che ha potuto passare la notte nell’oblò, il posto che era riservato in questi giorni a Clizia e Rita Rusic. L’entrata in casa di Serena è stata molto apprezzata da Pago ma non dal pubblico a casa. Dopo il televoto della prima puntata, che aveva bocciato la possibilità di vedere Pago e Serena insieme in casa, i telespettatori del Grande Fratello VIP 4 si aspettavano che si continuasse su questa strada e invece…Serena è entrata, è a tutti gli effetti una concorrente del Grande Fratello VIP e ha già monopolizzato l’attenzione di Pago ma non solo.

SERENA ENARDU E PAGO PRIMA NOTTE IN CASA DEL GF VIP 4

Il pubblico infatti nelle ultime ore si è molto lamentato di come la regia principale del Grande Fratello abbia indugiato sulla coppia, ore e ore di parole tra Pago e Serena. O meglio, non tanto parole ma più limoni. I due infatti hanno passato le ultime ore a chiarirsi ma non hanno parlato molto, hanno pensato più a baciarsi! E sicuramente tra loro è tornata la pace ma l’effetto che forse ci si aspettava da questa reunion, non è quello di un pubblico entusiasta. Anche gli ascolti della puntata di ieri del Grande Fratello VIP dimostrano che, quando c’è la concorrenza dall’altra parte, per il reality di Canale 5 non c’è scampo. E gli ascolti non sono decollati neppure dopo l’annuncio dell’ingresso di Serena in casa, a dimostrazione che al pubblico poco importa di questa storia. Ben diverso era il discorso di Temptation, quando c’erano le possibili corna di mezzo, o comunque una storia d’amore finita. Il “gran ritorno” non ha proprio convinto il pubblico che anzi, da ieri è ancora più deluso.

Tra l’altro, c’è stata una frase molto particolare di Serena che ancora il pubblico sta cercando di interpretare. Serena arrivata tra le braccia di Pago ha commentato: “Sono l’unica concorrente che paga per entrare in casa” . Che cosa avrà voluto dire? E’ giallo…