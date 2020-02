Grande Fratello VIP 4: Serena Enardu nuova concorrete contro il parere del pubblico

Se le vie del Signore sono infinite, le vie di Signorini lo sono ancor di più. Eh sì perché contro ogni prevedibile decisione, a sorpresa, nella puntata di venerdì 31 gennaio 2020 del Grande Fratello VIP 4, il programma ha deciso di far entrare in casa Serena Enardu in qualità di concorrete a tutti gli effetti. Se questo nome non vi dice nulla, sappiate che Serena Enardu è la ex fidanzata di Pago a causa della esperienza finita male nel reality Temptation Island VIP.

La decisione di far entrare nella casa Serena Enardu e di trattenerla il più possibile eleggendola addirittura concorrente è però una decisione molto bizzarra e per certi versi anche un po’ incoerente per la trasmissione di Canale Cinque…

Serena Enardu concorrente del Grande Fratello VIP 4

Nonostante Serena Enardu sia ad oggi una concorrente a tutti gli effetti, il pubblico da casa si era già espressa su di lei nel corso della prima settimana di questo Grande Fratello VIP 4. Dopo averla messa di default in quarantena nel Tugurio, al pubblico fu chiesto se fosse interessato a riunire la coppia Pago – Serena Enardu per alcuni giorni sotto le telecamere del reality. In quell’occasione vinse il “no” e fu lo stesso Pago – dopo aver letto una letterina – a comunicare alla donna che doveva abbandonare la casa di Cinecittà.

Nonostante questa importante presa di posizione da parte del pubblico televotante, Afonso Signorini e la sua smodata passione per il gossip hanno deciso comunque di riportare nel programma Serena Enardu. Come? Facendola uscire dalla finestra del televoto per poi farla rientrare dalla porta principale, la porta rossa.

“Il mio desiderio più grande è di stare 24 ore su 24 con lui, per questo ho preso al volo questa possibilità!” ha subito commentato Serena Enardu dalla Mistery Room quando le è stato comunicato ufficialmente che è una concorrente a tutti gli effetti del Grande Fratello VIP 4.

C’è da dire, infine, che evidentemente ci sono dei ripensamenti da parte di Pago – tanto da essersi lasciato scappare anche un bacio con Serena – ma è anche vero che il cantante era entrato nella casa del GF VIP proprio per distogliere il pensiero dal brutto epilogo della sua esperienza a Temptation Island VIP. Ora, invece, gliela si rinfaccerà tutti i giorni.