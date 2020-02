Pago da possibile vincitore del GF VIP 4 a zerbino di Italia: anche i compagni sono delusi

Che finaccia…Pago era entrato nella casa del Grande Fratello VIP su un’ondata di entusiasmo senza precedenti. Tutti facevano il tifo per lui dopo quello che era successo a Temptation Island VIP. Tutti erano dalla sua parte dopo quello che Serena Enardu aveva fatto nel programma di Canale 5. L’unico modo per pulire via l’umiliazione, a detta del pubblico, sarebbe stato quello di fare un Grande Fratello VIP da numero uno, dimostrando di essere altro, dimostrando di non essere solo il fidanzato di Serena, quello che è stato umiliato, sentimentalmente parlando, davanti a milioni di persone. Purtroppo però le cose sono cambiate in pochissimo tempo e dopo l‘ingresso nella casa del Grande Fratello di Serena, è successo che Pago si è spento. Anche i suoi compagni nel day time del 13 febbraio 2020, fanno notare come Pago sia diventato un’altra persona. Totalmente impegnato a occuparsi di Serena non è più lo stesso. Non gioca con gli altri, non è divertente. Ed è così che anche il pubblico che lo aveva sostenuto, lo ha fatto diventare, da un papabile vincitore, a uno zerbino di Italia, è questo il miglior complimento fatto al cantante nelle ultime ore.

L’INGRESSO DI SERENA IN CASA HA PENALIZZATO PAGO?

Ma si sa, se tutto questo serve a Pago e a Serena per rimettere insieme la loro storia d’amore, ben vengano anche gli “insulti” possono passare in secondo piano. Per il momento tra i due, dopo la bufera della puntata di lunedì con l’ingresso in casa del fratello di Pago, sembra essere tornato il sereno. Le ore in casa della Enardu, tra l’altro, potrebbero essere contate: nella puntata di domani infatti è al televoto con Licia e la sensazione è che il pubblico a casa non perdonerà la sarda che tra l’altro è anche entrata in casa contro il volere dei telespettatori…Pago potrebbe ritrovare lo smalto giusto dopo una eventuale uscita di Serena, o tutto sarà ancora più difficile? Qualcosa però ci dice che dalle prossime nomination, anche Pago potrebbe rischiare grosso…Vedremo…