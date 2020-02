Andrea Montovoli si ritira dal Grande Fratello VIP 4: ecco perché

Un fulmine a ciel sereno durante la puntata del 24 febbraio del Grande Fratello Vip 4! Un ulteriore concorrente ha deciso di voler abbandonare la casa di Cinecittà ritirandosi ufficialmente dal gioco. Il “vippone” in questione è il modello Andrea Montovoli. In realtà il ragazzo aveva già palesato la necessità di voler abbandonare il programma nel corso della settimana ed evidentemente anche in studio erano tutti già preparati alla cosa. Lo stesso Alfonso Signorini è parso già preparato alla cosa soprattutto nel momento in cui Montovoli ha dichiarato la sua volontà a lasciare il programma mentre si stavano svolgendo le nomination palesi.

Il padrone di casa del programma ha subito stoppato il concorrente spiegandogli che se ne sarebbero occupati successivamente; cosa che si è poi effettivamente verificata. L’abbandono di Montovoli, dunque, sembrava addirittura già presente nella scaletta del reality show.

Andrea Montovoli si ritira dal Grande Fratello VIP 4

Come ha raccontato lui stesso, la motivazione del suo abbandono al programma è strettamente legato ad una rivelazione molto forse che Andrea Montovoli aveva fatto nelle scorse settimane: in giovane età era finito in un giro di cattive compagnie che lo hanno portato addirittura al carcere. Una verità forse ancora troppo viva nell’animo del giovane che ha dunque deciso di lasciare il reality show per staccare dalle telecamere continuamente puntate su di sé.

“Sono riuscito ad aprire un mostro e di liberarmi, credo che l’importante nella vita è capire i propri limiti e io sono al limite” – ha spiegato Andrea Montovoli – “Ci ho pensato tanto in questi giorni. Queste settimane sono state veramente toste per me. Sono contento dell’opportunità e del percorso che ho fatto. Ho affrontato questa avventura come volevo. Sono riuscito ad aprire un mostro di 17 anni fa e ad elaborarlo. Ora la cosa importante nella vita è capire i propri limiti e mi sento al limite…“.

Andrea Montovoli ha preso una decisione molto difficile, ma importante per lui: lasciare la Casa di #GFVIP… Publiée par Grande Fratello sur Lundi 24 février 2020

Accertate le motivazioni del concorrente, Alfonso Signorini gli ha ovviamente posto la domanda di rito: “Vuoi continuare il gioco oppure no?”. Dopo pochi attimi di riflessione e alcuni incitamenti dei suoi compagni d’avventura, il modello riferisce il suo secco “no”.

L’uscita di scena di Andrea Montovoli dalla casa del Grande Fratello VIP 4 non è andata in onda nel corso della puntata ma abbiamo potuto assistere alla scena solo nel live presente su Mediaset Extra. Ad accompagnarlo alla porta sono stati i suoi amici stretti fra cui Andrea Denver e Adriana Volpe, che è esplosa in un mezzo pianto dal dispiacere.