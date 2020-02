Grande Fratello VIP 4: Clizia Incorvaia squalificata, le sue ultime parole – VIDEO

Come già sapranno i fan del Grande Fratello VIP, domenica 24 febbraio 2020 la produzione del reality show Mediaset ha deciso di chiudere anticipatamente il televoto annunciando che uno dei concorrenti coinvolti sarebbe stato colpito da una sanzione dovuta ad alcune dichiarazioni ingiustificabili fatte nel corso della settimana. Una dichiarazione enigmatica ma al tempo stesso molto loquace: Clizia Incorvaia era finita al centro di una grossa polemica legata ad una sua incredibile aggressione verbale.

Nel dettaglio, la ex di Francesco Sarcina aveva dato del “traditore” del “Buscetta” ad Andrea Denver, utilizzando il nome del pentito di mafia con fare molto dispregiativo. La produzione del reality si è mossa con una punizione esemplare soprattutto dopo le proteste social e le prime agitazioni fra gli sponsor del programma.

Clizia Incorvaia squalificata dal Grande Fratello Vip 4 – VIDEO

Invitata a separarsi dal resto del gruppo, Clizia Incorvaia è stata introdotta all’argomento da Alfonso Signorini con poche parole: “Clizia questo è un discorso che dobbiamo fare perché certe parole non devono essere ripetute…”.

Talmente poche parole che Signorini non ha finito nemmeno di spiegare a cosa si riferisse esattamente che già la influencer è partita in quarta con il suo discorso: “So bene di aver detto pentito e Buscetta. Purtroppo le ho usate in maniera superficiale e mi dispiace perché io sono siciliana e voglio chiedere scusa a tutte le famiglie che hanno lottato contro la mafia e questo mondo“.

Signorini riesce a riprendere la parola e aggiunge: “Nessuno di noi vuole fare di te una sostenitrice della mafia o fare una gogna mediatica, ma sono parole che non possiamo accettare, senza i pentiti e Buscetta le inchieste contro la mafia non sarebbero iniziate. Credimi, te lo dico con il cuore in mano, le tue sono parole indifendibili“.

Alfonso comunica l'esito del provvedimento disciplinare preso da Grande Fratello nei confronti di Clizia. #GFVIP Publiée par Grande Fratello sur Lundi 24 février 2020

in seguito, viene mostrato a Clizia Incorvaia un filmato con un collage di tweet e articoli di portali online in cui si parla delle sue dichiarazioni shock e della sua possibile squalifica. La donna comprende in che direzione si sta dirigendo Signorini e prova a prenderlo in contropiede: “Sono stata infantile. Non so perché ho detto questa cosa orribile. Guarda, vorrei uscire io. Nessuno può capire meglio di me di cosa si parla però ho sbagliato…”. E ancora: “Mi vergogno tanto. Chiedo scusa a tutti e mi dispiace. Merito di andare a casa“.

Giusto il tempo di una pausa pubblicitaria per ufficializzare la sanzione pensata dal Grande Fratello: “Ieri abbiamo annullato il televoto perché quello che hai detto e ripetuto deve esser condannato, nel programma e nella vita quotidiana. Per questo motivo Clizia sei squalificata dal gioco e devi abbandonare immediatamente la casa”.