Antonella Elia spintona Valeria Marini, le show girl: “Mi ha messo le mai addosso” e chiede l’intervento del Grande Fratello (VIDEO)

E’ successo quello che forse si poteva, purtroppo immaginare. Che tra Antonella Elia e Valeria Marini non corresse buon sangue, era visibile a tutti ma mai ci saremmo augurati di dover commentare continui litigi e persino un video nel quale si vede molto bene Antonella Elia spintonare Valeria Marini. Precisazione: la Marini ha iniziato a gridare che Antonella le ha messo le mani addosso, in parte è vero ma non c’è stata la violenza che Valeria ha urlato poi nei minuti successivi continuano a invocare l’intervento del Grande Fratello VIP. Detto questo, la Elia di certo avrebbe dovuto tenere le mani al loro posto e non arrabbiarsi, tra l’altro per futili motivi, e arrivare a quel gesto. Probabilmente se non ci fossero state altre persone a bloccarla, la cosa sarebbe degenerata.

RISSA AL GF VIP TRA ANTONELLA ELIA E VALERIA MARINI

Da ieri, nella casa del Grande Fratello VIP le due continuavano a litigare e a discutere ma pochi minuti fa si è arrivati a questo. Sono dovuti intervenire gli altri concorrenti della casa, da un lato Antonio che ha portato via Valeria, dall’altro la povera Sara che si è trovata messa in mezzo nella discussione. Poi sono arrivati anche gli altri concorrenti che hanno cercato di capire cosa stesse succedendo.

E’ intervenuto anche Fabio Testi cercando di portare alla calma le due signore ma non è stato semplice.

Dopo la discussione Antonella Elia è stata chiamata in confessionale. Al rientro ha subito cercato conforto in Antonio Zequila e ha continuato poi a comportarsi come se nulla fosse successo…In questo momento i concorrenti stanno preparando il pranzo come se in casa non fosse successo nulla. Quanto durerà questa quiete dopo la tempesta?

Nel frattempo sui social ci si divide: c’è chi sottolinea che Valeria Marini non fa altro che provocare Antonella Elia, e meriterebbe una punizione anche lei e chi invece chiede la squalifica immediata della Elia.

Qualsiasi cosa succederà tutto quello che abbiamo visto in questi minuti è alquanto brutto e non dovrebbe succedere tutto questo in un reality soprattutto se non stai combattendo la fame su un’isola deserta, il caldo, la lontananza dai parenti e le fatiche di un certo tipo di sopravvivenza ( e anche in quel caso nulla è giustificato).