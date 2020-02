GF Vip 4, Valeria Marini chiama Antonella Elia ‘bambola assassina’ e lei minaccia di prenderla a calci

Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 4 da pochissimi giorni eppure ha già animato gli equilibri tra gli inquilini. Vi avevamo raccontato di un primo scontro tra la showgirl stellare e Antonella Elia. Ma appena poche ore fa, la Marini e la Elia hanno avuto un nuovo acceso confronto! Antonella si stava preparando per le foto del calendario del Grande Fratello quando Valeria ha commentato in lontananza il suo look chiamandola “bambola assassina”. “Che vai a fare la foto alla bambola assassina?” ha chiesto ad Antonio Zequila. “Il tema era un altro” ha commentato la Marini. Antonella Elia ha però sentito le parole di Valeria e non è certo stata zitta.

GF Vip 4, Valeria Marini chiama Antonella Elia ‘bambola assassina’ ed è di nuovo scontro

“Ragazzi non mi disturbate la modella” ha cercato di stemperare Zequila. “Sei impazzita? Stai dando i numeri? Guarda che io vengo anche vicina e ti zittisco di brutto. Questa è impazzita dopo un giorno” ha detto Antonella Elia a Valeria Marini. La showgirl ha risposto con una risata ironica e ha ripetuto ancora: “La bambola assassina”. “Datti una calmata” ha poi detto la Marini mentre Antonella è andata in giardino per gli scatti fotografici. La Elia si è lamentata dei commenti di Valeria con Antonio e Aristide. “Perché nessuno di voi mi difende?” ha chiesto ai compagni di reality. Zequila afferma di averla difesa mentre Mummy non ha sentito le affermazioni della Marini.

GF Vip 4, Valeria Marini provoca Antonella nuovamente: la Elia pronta a zittirla

Antonella Elia pensa che bisognerebbe zittire Valeria Marini dopo i suoi commenti poco carini nei suoi confronti. “E’ qui da due giorni, non posso impazzire. Io la prendo veramente a calci in c***” ha affermato Antonella. “Mi viene vicino con quell’altra… Ho due corvi sulle spalle, non è possibile” si è sfogata ancora con Antonio e Aristide e ha continuato a chiedere ai due concorrenti del Grande Fratello Vip di intervenire sulla situazione e di zittire Valeria Marini.

La Marini sta davvero esagerando con le provocazioni sulla Elia? Antonella reggerà ancora i commenti di Valeria o reagirà?