GF Vip 4, Fernanda Lessa scoppia: “Ho pensato per più di un anno a come uccidermi”

Ieri sera, lunedì 2 marzo 2020, è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip 4 su Canale 5. Tra gli argomenti caldi della serata le liti tra Valeria Marini e Antonella Elia che hanno visto protagonista pure Fernanda Lessa. La concorrente crede nelle energie negative e pensa che Antonella possa trascinarla nel ‘buco nero’. Per questo motivo, la Lessa fa il segno della croce ogni volta che la Elia passa ma ha anche fatto un rito religioso che ha aperto pure delle polemiche. La Lessa è stata bersagliata in puntata, e già nella diretta non ha potuto trattenere le lacrime.

Nella notte poi, Fernanda è scoppiata in lacrime dopo le parole di Wanda Nara e Alfonso Signorini e ha fatto delle confessioni forti e importanti.

GF Vip 4, Fernanda Lessa confessa di aver subito bullismo: “Non sono una strega”

Fernanda Lessa si è sfogata con Adriana Volpe nella casa del GF Vip. “Adesso se farò del tè o una tisana penseranno che sono una strega” ha affermato Fernanda dopo quello che è successo in puntata. “Io ho pensato più di un anno a come uccidermi. Ho subito bullismo. Sono stata malissimo. Hanno fatto vedere solo le cattiverie in questa puntata. Io non sono una strega, non sono malefica” ha confessato la concorrente del reality show di Canale 5. “In puntata hanno parlato della mia religione e mi sono sentita discriminata. Da piccola ero diversa e per questo mi prendevano in giro. Io ero particolare. Mi dicevano già che ero una strega fin da piccola. Io parlavo con i miei amici immaginari. I pupazzi erano i miei soli amici che potevo toccare. Anche mia sorella e i miei genitori mi facevano muro. Sono anche stata bullizzata perché sono mezza indios“ ha ancora svelata Fernanda ad Adriana Volpe.

GF Vip 4, confessioni choc di Fernanda Lessa ma il pubblico si divide su di lei

“Adesso sono orgogliosa, ma io andavo in una scuola di borghesi europei. Avevano tutti gli autisti, erano ricchi. Io ero la poveretta indios” ha affermato Fernanda Lessa nello sfogo avuto nella notte con Adriana Volpe. Una confessione molto importante e forte quella della concorrente del Grande Fratello Vip 4 e il popolo del web ha già qualche idea a tal proposito. Chi ha visto la Lessa in lacrime, infatti, si è fatto un po’ condizionare dalle sue parole e si è dimostrato dispiaciuto sui social network nell’ascoltare il suo racconto. Non tutti però la pensano così. Il popolo del web sembra molto diviso su Fernanda Lessa anche dopo questa confessione in quanto ciò non giustifica i gesti fatti nei confronti di Antonella Elia.

Voi che cosa ne pensate al riguardo? Forse dopo le parole di Alfonso Signorini e Wanda Nara durante la puntata, Fernanda Lessa ci penserà due volte prima di fare il segno della croce mentre passa Antonella Elia? O continuerà comunque a fare gesti religiosi nonostante il rimprovero e lo sfogo notturno?