Grande Fratello VIP 4: Fernanda Lessa sotto accusa per riti religiosi su Antonella Elia

Magia nera, religione, stregoneria, scaramanzia. No, quello che stiamo per raccontarvi non è il ritorno in tv del programma Mistero ma uno dei tanti siparietti andati in onda nel corso della puntata di lunedì 2 marzo 2020 del Grande Fratello VIP 4. Nel suddetto spazio, le due concorrenti Valeria Marini e Fernanda Lessa sono state protagoniste di alcuni filmati in cui le due fanno gesti e riti di vario genere per scacciare “il maligno” che risiede in Antonella Elia.

Di queste terribili gesta se ne sta parlando già da parecchio tempo online e una provocazione in particolare ha suscitato un gesto d’ira da parte di Antonella Elia: Valeria Marini aveva scosso un rosario in faccia alla Elia, e lei ha risposto per le rime con parolacce e un mezzo spintarella. Da qui è partita una discussione che ha poi mostrato dei lati davvero pessimi delle due donne additate da Alfonso Signorini…

Quelle che il Grande Fratello VIP 4 e Alfonso Signorini chiamano “provocazioni”, in realtà si dimostrano dei veri gesti davvero di bassa lega nei filmati mostrati: Valeria Marini ha più volte apostrofato Antonella Elia dandole della “Bambola Assassina” e puntandole la croce e il rosario addosso.

Fernanda Lessa fa anche peggio: ogni volta che Antonella Elia le passa vicino, lei scatta sugli attenti e si fa il segno della croce. Il gesto viene perpetrato in svariate occasioni, accompagnato persino dalla recita della preghiera “Ave Maria” in portoghese. “Lei è il Diavolo. Esci, vai via!” dice a se stessa in una seconda occasione mentre si sta laccando i capelli.

Colpo di teatro finale, Fernanda Lessa decide di purificarsi dall’energia negativa di Antonella Elia facendo uno strano bagno: entra nella vasca, si mette a gattoni, si fa porgere da Fabio Testi una scodella di sale grosso, ne prende un pugno e se lo lancia dietro la schiena. Poi si dà ritmicamente dei pugni al cuore, come se stesse completando un rito.

Poi, il colpo di grazia. Fernanda ferma Valeria Marini per comunicarle una rivelazione: “Tutti quelli che fanno amicizia con Antonella Elia, tipo Serena e Pago, escono perché avvolti dal buco nero. Vanno vicino a lei e finiscono risucchiati. Da lei bisogna stare lontani“.

La linea difensiva della Marini e della Lessa è la via religiosa: loro sono molto credenti e fanno questi gesti perché fanno parte della loro spiritualità. Nonostante l’incredibile giustificazione, Signorini accetta e avverte: “di questo argomento non ne parliamo più”.