GF Vip 4, Valeria Marini e Antonella Elia in lite continua: “Lato B pieno di cellulite, meglio se lo nascondi”

Valeria Marini e Antonella Elia sembrano proprio non volersi placare. Nella casa del Grande Fratello Vip 4 è scoppiata infatti l’ennesima lite tra le due concorrenti. Questa volta è in sauna che scoppiano le tensioni. Antonella Elia ha in realtà deciso di isolarsi e stare lontana, soprattutto, dalla showgirl. Nelle ultime ore, la Elia ha deciso di fare una sauna insieme ad Aristide, che nella casa è ormai diventato uno dei pochi in casa di cui Antonella sembra fidarsi ciecamente. Il relax in sauna della vippona è però durato poco perché è arrivata presto anche Valeria Marini e ha provocato nuovamente la concorrente.

GF Vip 4, Valeria Marini continua a provocare Antonella Elia: ecco il nuovo litigio

Valeria Marini è arrivata in sauna facendo delle battute ad Aristide chiaramente riferite alle frasi di Antonella Elia. “Come mi trovi? Mi hanno cucita bene?” ha chiesto la showgirl a Mummy. “Ma tu ti senti così figa?” è subito intervenuta Antonella. “Sei tu che hai detto che sono cucita dalla testa ai piedi davanti a tutti” ha risposto la Marini. “Sei venuta qui per rompere. La testa è abbastanza cucita, la faccia. E guarda che il c*** non ti si vede messo così davanti al vetro” ha detto la Elia alla sua nemica. “Non ho bisogno di farmi vedere il c***, stai tranquilla” ha allora detto Valeria Marini.

GF Vip 4, Antonella Elia e Valeria Marini si scontrano ancora: attacco sulla cellulite

Prima che si potesse accendere una lite ancora più accesa tra Valeria Marini e Antonella Elia, quest’ultima ha allora deciso di lasciare la sauna. Ma tra di loro non è certo finita qui. La Elia, prima di lasciare la Marini in sauna, ha attaccato Valeria ritornando proprio sull’argomento del lato B. “Ma tanto è pieno di cellulite, è meglio se lo nascondi” ha detto la vippona del Grande Fratello Vip 4 alla showgirl.

Insomma, è abbastanza chiaro che le tensioni tra Valeria e Antonella continuano. Ci riserveranno ancora altri battibecchi?